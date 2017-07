Energía discute con distribuidoras eléctricas el pago de una deuda

El Ministerio de Energía retomó en las últimas semanas la negociación con las distribuidoras eléctricas para solucionar la deuda cercana a los $20.000 millones que acumularon con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) por el congelamiento tarifario. La intención era incluirlo en el Presupuesto 2017, pero el tema generó polémica y se frenó por varios meses. Una fuente del sector aclaró a El Cronista que la negociación "todavía está muy verde" y podría haber novedades recién a fin de año, aunque se supo que no se pagará el total de esa deuda. Otra voz del sector comentó que, por el momento, se habló solamente con las distribuidoras provinciales y no con las que tienen concesión nacional (Edesur y Edenor, que operan en Capital y Gran Buenos Aires).

En el medio, también está la idea de Juan José Aranguren de "transparentar los precios de la electricidad" en todo el país. Sucede que, pese a que el costo de generación es idéntico, cada distribuidora del interior aplica sus propios márgenes y, así, los usuarios de Córdoba o Santa Fe pagan al menos el doble que los porteños y bonaerenses. Aranguren quería publicar los precios a fines de mayo y no lo consiguió porque, según pudo saber El Cronista el tema genera cortocircuitos con algunos ministros de Economía provinciales, que no verían con buenos ojos brindar una información conflictiva mientras transcurre el proceso electoral.