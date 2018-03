Enel quiere quintuplicar sus inversiones en las renovables

La multinacional italiana Enel, conocida en Argentina por ser controlante de la distribuidora eléctrica Edesur, pero también con gran participación en la generación eléctrica, quiere quintuplicar sus inversiones en energías renovables en el país, que hoy están en u$s 130 millones. Así lo adelantó el director de Desarrollo de Negocios para Sudamérica de la división Green Power de Enel, James Lee Stancampiano.

Enel ganó en la ronda 2 de RenovAr la licitación para construir el Parque Eólico Pampa en Chubut (cerca de la localidad de Comodoro Rivadavia), por 100 MW. Debe entrar en operación en el primer semestre de 2020 y generará aproximadamente 500 GWh anuales, que entregaría durante 20 años a la sociedad mixta Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Sin embargo, para Lee Stancampiano "el desarrollo de la obra pública de transporte tiene preocupada a la industria de no poder cumplir con los plazos".

Ya ganaron una licitación para energías renovables. ¿Qué otros proyectos tienen y de cuántas inversiones estamos hablando?

En la generación, nuestro emblema es la hidroeléctrica El Chocón, de 1200 MW en Neuquén. Queremos aprovechar los recursos como el sol en el Noroeste y el viento en la Patagonia y Bahía Blanca, que es un área cercana a los centros de consumo. Tenemos la voluntad de seguir invirtiendo en Argentina, y no tendremos problemas en repetir lo que hicimos en México, Perú y Chile, donde desembolsamos varios miles de millones de dólares. Queremos multiplicar al menos por cinco nuestras inversiones actuales en renovables.

¿Qué desafíos y problemas encuentra en Argentina?

- El grupo Enel decidió invertir en energías renovables como eje principal del crecimiento. También habrá inversiones en la distribución y en mejorar la experiencia de los clientes. Es necesario que se planifique muy bien la infraestructura eléctrica, como la conexión a tiempo de las redes de transmisión. Si no, es casi imposible poder dedicar inversiones al desarrollo en generación. Los gobiernos normalmente se hacen cargo de estas obras, a través de licitaciones. Eso ocurre en todos los países del mundo. Se adjudicaron varios proyectos con la base actual de la infraestructura, que en algunos casos tiene grandes debilidades. Sería una lástima no poder aprovechar los mejores recursos que tiene el país porque no hay capacidad de evacuación. Todavía no hay respuestas concretas con el llamado a licitación para las obras de transporte (NdR: en el Ministerio de Energía prometieron licitar vía proyectos de Participación Público-Privada en el inicio de 2018).

Supuestamente debería ser este año esa licitación. ¿Cree que se va a llegar a tiempo para no paralizar o demorar proyectos?

Ese justamente es un tema a resolver. Hay proyectos que ganaron en las rondas anteriores que están sujetos a la obra pública que tiene que licitarse y ejecutarse. A principios de 2020 ya deberían estar los permisos y sería impensable que baje del año y medio o dos años los plazos para esto. Podemos decir que ya hay atrasos con las obras para que nuestra planta entre en funcionamiento en 2020. Esa es la preocupación que tenemos como industria.

Hay empresas más chicas y con menor renombre que Enel a las que les cuesta conseguir financiamiento para el desarrollo de proyectos. ¿Se pueden caer algunos? ¿Por qué sería: la capacidad de la empresa, los precios que ofertaron?

La respuesta la vamos a tener pronto. Algunas ofertas de RenovAr 1 tenían inicio en 2018 y otros a principios de 2019. En los próximos doce meses tendremos en claro si funciona este mecanismo. Efectivamente creemos que muchos de ellos se pueden caer, sobre todo por falta de experiencia. La mayoría se adjudicó a empresas argentinas, que por una parte es muy bueno pero les hace falta aprendizaje. Parece sencillo, pero las renovables traen muchas complicaciones. No hay muchos mecanismos de financiamiento.

Las licitaciones son muy positivas, porque permiten que caigan los precios. Pero hay que mirar con mucha atención lo que ocurre después de la firma del PPA. Las reglas del juego deben ser serias y licitar nuevamente lo que no se construye. Argentina necesita energía barata, pero rápido. Hay que monitorear que todo lo adjudicado se construya o que se descontrate. En Brasil hubo licitación de descontratación, con jugadores que pagaron multas por irse en vez de esperar para pagar multas más caras y tener que quebrar.