Encuestas, dólar y milanesas en el almuerzo de Peña y los ministros

El almuerzo de los jueves que organiza el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, con todos los ministros tuvo invitados y condimentos extras.

Entre las 13 y las 14: 30 Peña recibió en su despacho al secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, y los ministros Rogelio Frigerio (Interior, Obras Públicas y Vivienda), Guillermo Dietrich (Transporte), Jorge Faurie (Relaciones Exteriores y Culto), Oscar Aguad (Defensa), Nicolás Dujovne (Hacienda), Dante Sica (Producción y Trabajo), Germán Garavano (Justicia y Derechos Humanos), Patricia Bullrich (Seguridad), Carolina Stanley (Salud y Desarrollo Social) y Alejandro Finocchiaro (Educación). El invitado especial fue el consultor Jaime Durán Barba que estuvo buena parte del encuentro.

Luego de un pequeño paso del presidente Mauricio Macri que incluyó una broma en forma de distensión, y mientras se servían milanesas, ensaladas, pastas y risotto, el consultor ecuatoriano hizo un breve repaso de los resultados de los últimos focus group en donde repitió los números que muestran que en un ballotage contra Cristina Kirchner la fórmula de Cambiemos se impondría.

Sin embargo, la atención de buena parte de los presentes estaba más en sus celulares que en los papeles de Durán Barba. La cotización del dólar y el riesgo país mostraba que el empujón al alza de la mañana comenzaba a menguar y mostraba que se iba desinflando.

Fue por entonces que el ministro Dujovne ensayó una breve explicación en donde resaltó que las turbulencias de estos días son consecuencia de la política y no de la economía. "Hablamos de la coyuntura pero también de la gestión. Se explicó que la volatilidad que estamos viviendo va a continuar hasta que el panorama político quede un poco más claro", señaló a El Cronista una fuente de la Casa Rosada.

En Balcarce 50 siguen apuntando a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y sus posibilidades electorales como uno de los datos que generan esa volatilidad. "El mercado teme que Cristina tenga fuerza en las elecciones, algo que seguramente va a suceder, pero no que vuelva porque si se presenta no hay posibilidades que nos gane". agregaron.

Pero también saben que hubo otro dato esta semana que prendió las luces de alarma y que no tiene que ver con el libro de CFK y sus posibilidades electorales. El Gobierno pagó el lunes pasado u$s 3500 millones de vencimientos de bonos que no se reinvirtieron. "Los cobraron y se fueron, ese es un dato que se tiene en cuenta", señaló otra fuente oficial.

En medio de esto buena parte de los ministros siguen trabajando en un paquete de medidas que apuntalen el consumo a lanzar de cara a los próximos meses pero que espera que la cotización del dólar pierda volatilidad porque "no se puede hacer campaña con el dólar así, nos destrozan".

La expectativa está puesta en mayo. Los datos económicos del mes que viene son fundamentales para la estrategia de campaña del oficialismo. "En mayo necesitamos tener buenos números, lograr reducir la inflación un punto, no 0,2%, porque sino será difícil enfrentar junio con el cierre de las listas", señaló, preocupado un hombre que suele recorrer los pasillos de Balcarce 50.