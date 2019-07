Encuesta: los 'anti', los indecisos y ballottage 'voto a voto' entre Macri y Alberto

Un tercio del electorado aún no tiene del todo decidido su voto y un porcentaje similar emitirá el "voto anti". Además, en caso de que la Presidencia se defina en ballottage, habría empate técnico entre las dos fórmulas que lideran las encuestas: Alberto Fernandez - Cristina Kirchner y Mauricio Macri - Miguel Ángel Pichetto. Todo esto de acuerdo a una encuesta elaborada por la consultora Oh Panel.

Ante la pregunta "Si mañana fueran las elecciones PASO de agosto y se presentaran las siguientes fórmulas, ¿a quién votarías?", la concentración del voto entre las dos primeras fuerzas llega hoy al 79%.

El candidato del Frente de Todos sería el más votado, Alberto Fernández, alcanzando el 42%, seguido por el oficialismo, que se ubicaría cinco puntos por debajo. Mientras que el tercer lugar sería ocupado por el espacio Consenso Federal, con apenas el 7% de los votos.

Este último espacio, tal como muestra el gráfico, perdió votos en los últimos días, al igual que la izquiera, mientras que el Frente de Todos y Juntos por el cambio lograron cosechar algunos puntos más.

La misma encuesta de Oh! Panel también plantea un hipotético escenario de ballotage que, para el 47% de los consultados será la instancia en la que se definirá la elección presidencial.

En este escenario, se impondría la fórmula Fernández-Fernández, pero por apenas dos puntos, por lo que se estaría frente a un empate técnico.

Vale destacar que, respecto de la semana previa, es decir, de la del 16 de julio, si bien es cierto que la dupla Fernández sigue liderando, retrocedió tres puntos mientras que la del oficialismo apenas uno.

Otros datos que arroja el estudio tienen que ver con el nivel de indecisos, que aún sigue siendo significativo: el 28% de los consultados aún no terminó de decidir su voto: mientras que un 16% tiene una idea pero todavía no está seguro de a quién votará, el 12% restante directamente no tiene decidido el voto.

Un porcentaje similar representan aquellos que, en las PASO, practicarán el voto "anti". Es decir, un 29% votará a un candidato para evitar que otro gane, mientras que el 71% restante "votará a un candidato creyendo en su propuesta".

Ficha técnica:

Tipo de estudio: Encuesta por muestreo.

Target: Hombres y Mujeres, 16 y más años, NSE AB-C-D, residentes en AMBA e INTERIOR, usuarios de Internet.

Instrumento de recolección: Cuestionario estructurado con preguntas abiertas, cerradas y escalas de opinión. Duración (media) del cuestionario: 15 minutos.

Técnica de recolección: Entrevista online, utilizando la Plataforma OH! y operando sobre la Comunidad OH!.

Muestra: 1000 casos.

Segmentación:

. Sexo: 49% Hombres, 51% Mujeres

. Edad: 34% de 16-34 años, 33% de 35-49 y 33% de 50 y más años

. Nse: 12% ABC1, 46% C2C3, 42% D1D2

. Región: 40% AMBA, 12% Córdoba + La Pampa, 12% Mesopotamia, 12% Tucumán + Salta + Jujuy, 12% Mendoza + San Luis + San Juan + Catamarca + La Rioja, 12% Patagonia.

Fecha de campo: 17 al 23 de Julio de 2019.