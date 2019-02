Encuesta: a quiénes van los votos de Cristina y Lavagna si no son candidatos

Cristina Kirchner gana en primera vuelta. Pero perdería por 3,1% el ballottage contra Mauricio Macri. A Roberto Lavagna, el otro candidato que mejor mide (14,2%), no le alcanzaría para un mano a mano con el Presidente.

Sin la ex mandataria en la ecuación otra sería la historia: el ex ministro de Economía accedería a la segunda vuelta y podría ganarle a Macri por 3,2 puntos. Si Lavagna no fuera candidato, sería Sergio Massa quien accedería a esa instancia y también saldría victorioso, con una diferencia de 2,4%.

Estos escenarios surgen de la última encuesta de Federico González y Asociados, en las que analizaron cuatro posibles futuros alternativos: uno en el que tanto Cristina Kirchner y Lavagna son candidatos; otro en el que ninguno de ambos lo es; y un tercero y un cuarto en que sólo uno de ambos figura en una boleta.

Loading...

La mejor performance de Macri sería en el caso de que compitiera con CFK pero sin Lavagna en las urnas: obtendría 28,40% pero igual quedaría debajo de su antecesora por 0,5%. Un guarismo dentro del margen de error del 2,88%, en base a 1200 casos presenciales.

Sin los 14,2% de Lavagna en la cancha, no sólo resultaría favorecido Macri, también Cristina Kirchner, que subiría 1,1%. Pero a quien más le saca la postulación del ex ministro es a Sergio Massa: el renovador ganaría 3,8% si Lavagna no se presenta. Dicha ausencia también beneficiaría a su socio de Alternativa Federal, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, con 2,5% extras.

Otro que recibiría algo del electorado de Lavagna es el economía José Luis Espert: 1%, lo cual casi duplicaría su intención de votos original.

¿Y a quién le conviene que Cristina Kirchner no sea candidata? Primero a Macri: con 25,5% ganaría fácilmente la primera vuelta por más de 10 puntos. Igual no le alcanzaría para evitar el ballottage.

Sin ella, tres de los eventuales delfines K entrarían en juego para repartirse la mayoría de sus votos (entre un 20% y un 23% dependiente el resto del tablero): Axel Kicillof (11,3%), Felipe Solá (4,70%) y Daniel Scioli (4,60%).

No obstante, otra parte del electorado K se inclinaría por Massa (3,6%) y hasta por Urtubey (1,2%), de los menos propensos a un acuerdo con la ex Presidenta. Al más anti-K del peronismo federal, el senador Miguel Ángel Pichetto, no le llegaría ni un voto de ella.