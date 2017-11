En una nueva carta, De Vido habló de "monjes negros" en la política

Desde el penal de Marcos Paz, donde permanece detenido, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, publicó hoy una nueva carta en la que habló de los "monjes negros" detrás de las figuras políticas argentinas, y cargó además contra los exfuncionarios kirchneristas que fueron candidatos por fuera del espacio del Frente Para la Victoria.

En la misiva, el exhombre fuerte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner señaló, citando a Nicolás Maquiavelo y su obra "El Príncipe", que los "monjes negros nefastos siempre o casi siempre terminaron manejando a quienes fungen de conducirlos".

Y añadió: "Suelen pactar con el más poderoso enemigo del PRÍNCIPE a sus espaldas, para lograr impunidad a futuro ante eventuales derrotas que éste tenga e incluso para usarlo en tiempo presente y para atacar a futuro, al que caracterizan como su enemigo, en el entorno del PRÍNCIPE, transformándolo en moneda de cambio de sus traiciones".

En esa línea, subrayó que "en muchos casos, y para tener las manos libres ante la eventual caída del PRÍNCIPE, no dudan siquiera en deshacerse de sus colaboradores más inmediatos que pudieran comprometerlo".

En otra parte del texto, que fue publicado en su cuenta en Facebook, De Vido cargó contra los exfuncionarios kirchneristas que fueron candidatos en las elecciones de octubre y que, en sus campañas, criticaron al Frente para la Victoria por sus casos de corrupción.

Específicamente se refirió a Sergio Massa, Graciela Ocaña, Martín Lousteau y Florencio Randazzo.

"Si quieren hagan un análisis político. Razonen, piensen y coloquen detrás de cada uno de estos apellidos-candidatos qué MONJE NEGRO los impulsó y promovió. Sin duda, encontrarán su o sus nombres y estoy seguro no se equivocarán. ¡Al que le quepa el sayo, que se lo ponga carajo!", lanzó el exfuncionario.

Y disparó: "Esos candidatos realizaron sus campañas centrándose en lo que llamaron 'la grande y nunca vista corrupción k'. Yo me pregunto y le pregunto, amigo lector, en los meses o años que llevaron adelante sus gestiones como funcionarios, como ministros ¿no lo vieron? ¿no vieron esa nunca vista 'corrupción k'? Si la vieron, ¿qué hicieron? ¿por qué no la denunciaron? Si existieron los actos de corrupción que denuncian ahora ¿cómo no dijeron nada cuando eran ministros o cuando los despidieron?.

Para De Vido está claro que "jugaron electoralmente" cumpliendo el pedido de esos monjes negros, pero les advirtió que "no serán premiados" por su trabajo.

"Son sólo sus sirvientes y por el momento, solo por el momento, no los acosarán con carpetazos (con los que dan lugar a las impresentables causas judiciales que armaron contra nosotros) hasta lograr injustas e ilegítimas privaciones de libertad selectivas, para llevarnos a la cárcel donde nos recluyen y en la que tal vez muy pronto nos acompañarán", manifestó.

Y en el final vaticinó: "Tengan muy en claro que los MONJES NEGROS que los impulsaron, que los usaron, siempre estarán impunes y al servicio de los poderosos de turno".