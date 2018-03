En un fuerte gesto a Macri, Obama viene el 23 y 24 de marzo a relanzar la relación

En su último año en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, hará el mes próximo un fuerte gesto al gobierno de Mauricio Macri. Visitará junto a su familia la Argentina el 23 y 24 de marzo para dialogar sobre la "agenda de reformas" del macrismo, "reconocer su defensa de los derechos humanos en la región" y "empezar un nuevo capítulo de mejoradas relaciones" bilaterales, luego de años de tensión con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Así lo conformó Washington ayer a través de un comunicado. en el que también propone "profundizar el esfuerzo para incrementar la cooperación entre ambos gobiernos en distintas áreas, como comercio, inversiones, energías renovables, cambio climático y seguridad ciudadana".



La de Obama será la primera visita de un mandatario estadounidense desde 2005, cuando George W. Bush estuvo 36 horas en Mar del Plata para defender su iniciativa de libre comercio para América (ALCA), aunque no se trató de un encuentro bilateral con el entonces presidente Néstor Kirchner. En rigor, la última reunión mano a mano fue en octubre de 1997, cuando el demócrata Bill Clinton fue recibido por el peronista Carlos Menem.



Pero eso no es todo. Además de viajar al país directamente desde Cuba, donde realizará una visita histórica y mantendrá un encuentro con Raúl Castro, el mandatario estadounidense llegará en una fecha emblemática para las organizaciones de derechos humanos argentinas, que suelen resistirlo. El 24 de marzo se conmemora el día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, jornada declarada feriado nacional inamovible por la gestión anterior, al cumplirse el aniversario del último golpe militar, y el kirchnerismo planea ganar la calle y hacer una movilización a Plaza de Mayo para demostrar que aún mantienen poder territorial. Es por eso que desde el Gobierno analizan una serie de actividades para que la oposición K no se apropie del festejo. Si bien aún no se ha definido la agenda, se espera que Macri realice ese día algún acto junto a Obama.



Según dijo la canciller Susana Malcorra en declaraciones televisivas, el temario del encuentro entre Obama y Macri "va a ser amplia" pero los temas sobre "inversiones y comercio serán fundamentales". dijo. "Vamos a tener muchas cuestiones bilaterales pero también multilaterales: la agenda de cambio climático va a ser una de ellas, la lucha contra el narcotráSfico va a ser otra de las cuestiones, la intervención en fuerzas de paz y todas la cuestión de Siria y los refugiados", enumeró.



La funcionaria remarcó que el hecho de que el viaje se haya concretado en el primer trimestre de gobierno "es una clara muestra del interés que Estados Unidos ha puesto en el país". "Es una prueba fehaciente de que la Argentina esta insertándose en el mundo", dijo Malcorra y subrayó que el Gobierno de Mauricio Macri busca establecer relaciones "inteligentes y maduras" con Estados Unidos. Para la canciller, se trata de un "hecho histórico". "Es muy auspicioso que se dé este nuevo paso, como la llegada de (Matteo) Renzi y de (Francois) Hollande", destacó.



Pese al desembarco de Obama en Buenos Aires, Malcorra confirmó que sigue en pie el viaje de Macri a Washington a fines de marzo para participar de la cumbre mundiSal sobre seguridad nuclear. También el embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, destacó que la llegada de Obama es "una señal sumamente importante desde lo simbólico para otros actores que están interesados en la Argentina".