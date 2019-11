En tensión con la UCR, Macri ordenó derogar el protocolo para el aborto no punible

En plena reunión de gabinete, el presidente Mauricio Macri ordenó a la ministra Carolina Stanley que revoque este viernes la resolución que actualiza el protocolo de aborto no punible. La Casa Rosada busca desautorizar al secretario de Salud, el radical Adolfo Rubinstein, que había publicado la iniciativa el miércoels en el Boletín Oficial y así abre un conflicto con el funcionario y con la UCR.

“Se cortó solo. “Dolfi” quería marcar su postura”, comentaron a la salida de la reunión de Gabinete. El tema escaló tanto en la agenda de la Rosada, que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, de quien depende Rubinstein, dejó la silla vacía en la conferencia de prensa. La funcionaria tuvo que acordar con los asesores del Presidente como será el decreto que revoque la resolución de Rubinstein.

Aborto: la anulación del protocolo sería "una vergüenza", dice posible ministro de Salud de Alberto Pablo Yedlin, que integra los equipos técnicos de Alberto Fernández y suena para encabezar el área, salió en defensa de Rubinstein y calificó de "bochorno" las idas y vueltas del Gobierno en torno al protocolo para el aborto no punible

Macri quiso dejar en claro ante sus ministros que la decisión de desautorizar al secretario de Salud es una cuestión de “forma". Esto quiere decir que le cayó mal que el secretario haya publicado semejante resolución, en un tema sensible, como el aborto no punible, sin haber consultado a la Casa Rosada. Macri abrazó a los sectores “celestes”, en contra de la despenalización del aborto, en su último mes de campaña. El Presidente no quiere enemistarse con ese sector a poco de dejar el poder.

A pesar de esa estrategia política, Macri aseguró que no era una decisión “de fondo”. O sea, que no tomaba la decisión porque estaba en contra de la despenalización del aborto. Para argumentar a su favor, sus ministros recordaron que Macri da “autonomía” en este tema y que habilitó el debate en el Congreso. De ahí, que no habría tomado la decisión por una cuestión de “fondo”.

Mirá también Es ley la lucha contra el cambio climático: cuáles son sus principales objetivos La Cámara Baja convalidó la creación del gabinete nacional de cambio climático y convirtió en ley un proyecto sobre presupuestos mínimos ambientales para la adaptación y mitigación del cambio climático global.

Incluso, la ministra al retirarse recordó que la resolución de Rubinstein debería debatirse en el Congreso y no sería potestad del Poder Ejecutivo semejante decisión. Según comentaron ministros a este medio, Macri ni el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien habló con Rubinstein en las últimas horas, pidieron la renuncia al funcionario. Pero también dieron a entender que esperan “que el mismo renuncie”.

De fondo, más allá de la discusión de un tema tan sensible, está la puja de poder en Cambiemos. Rubinstein es radical y tiene el respaldo de un fundador de la coalición oficialista, como Eernesto Sanz, quien tenía llegada directa a Macri. El líder del PRO está buscando dirigir la oposición después del 10 de diciembre. Por consiguiente, busca que el radicalismo se alinee. En cambio, la UCR ya avisó a través de Alfredo Cornejo, que después del 10 de diciembre debieran crear una mesa más horizontal en la toma de decisiones.

La desautorización a Rubinstein cayó mal en la UCR. Varios referentes salieron a respaldarlo y a cuestionar a la Casa Rosada. Habrá que ver cómo evoluciona ese conflicto.

En conferencia de prensa, el ministro de Educación, Alejandro Finnochiaro, dio otro motivo sobre la revocación de esta iniciativa. El funcionario aludió a que a 20 días de dejar el poder, la Casa Rosada solo debe administrar y estas políticas de fondo debieran ser potestad del Frente de Todos.