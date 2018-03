En su regreso a los mercados, Argentina colocó bonos por u$s 16.500 millones al 7,14%

En lo que fue su regreso a los mercados voluntarios internacionales desde el default del 2001, la Argentina colocó bonos por 16.000 millones de dólares a una tasa promedio del 7,14 por ciento, según la información que oficializó esta tarde el Ministerio de Hacienda.

“Con lo que estamos recaudando hoy, resolvemos el default del 2001, el default del 2014 y obtenemos recursos importantes para el financiamiento”, celebró esta tarde el ministro Alfonso Prat-Gay en rueda de prensa.

Los datos oficiales indican que, en total, el país recibió ofertas por u$s 68.600 millones.

Se emitieron cuatro bonos: a 3, 5, 10 y 30 años. El más demandado fue el cupón a 10 años, que tuvo ofertas por u$s 25.700 millones, seguido por el papel más largo (u$s 17.900 millones), el de 5 años (u$s 14.500 millones) y el más corto de todos (u$s 10.500 millones).

La tasa promedio de los cupones, según Hacienda, es del 7,14%. El bono a 3 años paga un 6,25% anual; el de 5 años, un 6,87%; el de 10 años, el 7,5% y el cupón a 30 años, un 7,62%.

Los montos colocados fueron: u$s 2.750 millones en el título más corto; u$s 4.500 en el papel a 5 años; u$s 6.500 en el título que vence en 2026 y u$s 2.750 millones en el cupón a 30 años.

Prat-Gay señaló que lo que hay que pagarles el viernes en efectivo a los fondos buitre por los arreglos para sellar el conflicto jurídico en Nueva York son “u$s 9320 millones”. Eso incluye a los “más de 220 fondos” que acordaron con el Gobierno, más del 90% del total.

Por eso, argumentó el ministro, “no hay ningún riesgo de litigios ni de juicios en Nueva York, y esta es una diferencia con los canjes de 2005 y 2010”.

Lo recaudado supera en más del u$s 7000 millones lo necesario para pagarles a los fondos buitre. Y la tasa fue menor a la que se esperaba: los analistas internacionales preveían hasta hace días que el país iba a tener que pagar entre un 8% y un 8,5% anual de interés por los bonos a 10 años.