En septiembre, Argentina revirtió el déficit comercial con Brasil

La Argentina registró un superávit comercial de u$s 6 millones con Brasil en septiembre, según estimó la consultora Ecolatina, producto de un desplome interanual de 35,2% de las importaciones y un alza de 13,1% de las exportaciones al país vecino.

Así, el volumen de las importaciones redondeó los u$s 927 millones y decayó interanualmente por quinto mes consecutivo. La seguidilla de contracciones comenzó en mayo, justamente cuando se originó la corrida cambiaria que llevó al dolar a un salto cercano al 100%.

Por su parte, el volumen de las exportaciones a Brasil alcanzó los u$s 933 millones y extendió el aumento generalizado que se dio a lo largo de 2018 (salvo en el mes de mayo que cerró con una caída cercana al 10%).

El informe de Ecolatina, basado en los datos difundidos hoy por el Ministerio de Industria brasileño, arrojó que las exportaciones argentinas constituyeron en septiembre el 6,6% de la masa total de importaciones del país vecino, lo que representa un aumento de casi 9% con respecto al 6,1% que representó en el mismo período de 2017.

En el acumulado anual, Argentina lleva exportados productos a Brasil por u$s 8213 millones, un 17,6% más que en los primeros nueve meses de 2017, e importaciones que alcanzan los u$s 12.464 millones, lo que representa una caída de -3,2% con respecto a los primeros tres trimestres del año pasado. Así, el déficit comercial consolidado cayó a u$s 4252 millones, monto 27,8% menor al rojo de las primeras tres cuartas partes de 2017.

No obstante, Ecolatina proyecta que el saldo comercial con Brasil será negativo y alcanzará los u$s 4500 millones, debido a que pronostica que el total de las exportaciones treparán a u$s 11.000 millones (+18% interanual) y el volumen de importaciones llegará a u$s 15.500 millones (-13% interanual).