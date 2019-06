En reunión con Dujovne y Sandleris, Lagarde celebró los avances en el programa económico

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, valoró los avances del programa económico argentino en una reunión que mantuvo el sábado en Japón (en la madrugada de la Argentina) con el ministro de Economía, Nicolas Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

En encuentro se realizó previo al comienzo de la reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores del Banco Central del G20 en Fukuoka, Japón.

Según el organismo internacional, Lagarde aseguró que la aplicación del programa económico estabilizará "aún más la economía" y aseguró que "sentará las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo".

Asimismo, destacó que los esfuerzos están generando avances entre los que subrayó "la disminución de los déficit fiscal y corriente".

Al término de la reunión, el FMI emitió un comunicado con declaraciones de Lagarde en el que sostuvo: “Fue un placer haberme reunido hoy con el ministro Nicolas Dujovne y el Presidente del Banco Central, Guido Sandleris, en Fukuoka. Intercambiamos opiniones sobre los recientes desarrollos de la economía mundial y las perspectivas de Argentina".

“Los continuos esfuerzos de las autoridades en materia de políticas han conducido a importantes avances, incluida la disminución de los déficits fiscal y corriente. Las autoridades argentinas y el equipo del Fondo continúan trabajando en la cuarta revisión del Acuerdo Stand By", añadió.

Y, reiteró "el compromiso del Fondo de apoyar los esfuerzos de Argentina para enfrentar sus desafíos económicos".

"La implementación firme del programa económico de Argentina ayudará a estabilizar aún más la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”, concluyó.

Tras el aval del FMI para que el Banco Central intervenga en el mercado de cambios frente una suba abrupta del dólar, es la primera vez que los funcionarios argentinos se volvieron a ver con Lagarde.

Además, este encuentro se da antes de la reunión del Directorio Ejecutivo (Board) del organismo, para la que aún no hay fecha pero que sería hacia fines de junio, en el que definirán dar el visto bueno a la cuarta revisión hecha por los técnicos del FMI un mes atrás.

En el encuentro del Board, una vez aprobado lo hecho por los técnicos, se gatillará el quinto desembolso para la Argentina, por unos u$s 5500 millones, dentro del marco del programa stand-by que se pactó en junio del 2018, y se amplió en septiembre a u$s 57.000 millones. Con estos u$s 5500 millones, la Argentina habrá recibido el 78% del préstamo del FMI en 13 meses del programa.

La bilateral con Lagarde tiene lugar luego del encuentro que ambos mantuvieron en Washington en marzo, en una visita de Dujovne. En abril, cuando fue la Asamblea de Primavera del FMI, el encuentro de funcionarios argentinos con el Fondo fue con su número dos, David Lipton.

Para el FMI, la economía argentina va a terminar este año con una caída del PBI de 1,2% y una inflación de 30,5% en el año.