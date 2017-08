En qué invertían sus ahorros los próceres argentinos, y qué podemos aprender de ellos

Conocer los secretos para mantener y multiplicar los ahorros es la conducta básica a la que la mayoría de las personas acuden para comenzar a capitalizarse y tener una base estable. Es común que para tomar las mejores decisiones los inversores acudan a consejos de especialistas en finanzas personales, o a ejemplo de figuras famosas que llegaron a hacer grandes fortuna. Pero la historia también nos muestra que se puede aprender de los próceres argentinos tras revelarse como usaron sus ahorros para resguardarse y sortear las crisis a través de los años.

“Hay próceres que apostaron al mercado inmobiliario. Otros a la bolsa de valores. Hay próceres que sufrieron la bancarrota. Y sobrevivieron a la hiperinflación. Algunos venían de familias de alta alcurnia y lo perdieron todo. Otros, venían de un origen humilde, y fueron los hombres más poderosos de la patria. Sus vidas, a los ojos de lo que sucede hoy en día, son el reflejo también de muchas decisiones que tomamos en la actualidad, a la luz de un mundo cada vez más incierto”, detalla el especialista en finanzas personales Mariano Otálora que acaba de publicar su nuevo libro ‘Los próceres y el dinero’ consultado por Cronista.com.

“Es hora de sacar a los próceres del bronce. Y no sólo hacerlo de carne y hueso. También hay que hurgar en sus bolsillos”, sostiene Otálora que se interesó en la historia financiera de las figuras más reconocidas de nuestra historia.

Consultado sobre cuál fue a su juicio, entre los personajes que investigó, el más hábil en el manejo del dinero, Otálora indicó que “(el primer presidente constitucional de los argentinos, Juan José) Urquiza fue uno de los empresarios más aventajados de su tiempo. Siempre atento a todos los avances tecnológicos y nuevas oportunidades de negocios, a lo largo de su vida fue comerciante, terrateniente, banquero, hasta empresario del transporte, incluidos ferrocarriles y barcos. Fue un emprendedor todo terreno”.

En tanto, señaló al político y militar argentino Juan Facundo Quiroga como el prócer que mejoró superó una crisis. “A él le tocó subir y bajar, y volver a subir como pocos. Para 1820, era dueño de minas y tenía una extensa fortuna. Como por entonces no existía un moderno sistema bancario en La Rioja, enterró su riqueza. Pero en 1830, fue vencido en la Batalla de Oncativo y debió abandonar su provincia y dejar a su familia y a su fortuna. Alocupar La Rioja el general Lamadrid torturó a su familia hasta que revelaran la ubicación de aquellos tesoros. En 1831, Quiroga logró vencer a Lamadrid y retornar a su hogar, encontró que todo su dinero había sido robado. El caudillo riojano no solo recupero el dominio del interior sino también de sus negocios y rápidamente logró recuperarse de aquella caída. Al momento de su asesinato era uno de los hombres más ricos y poderosos de las provincias argentinas”, relató.

Otálora dijo que será el lector el que descubra cuánto de nuestra historia existe hoy en nuestro presente. “Mi intención fue aportar todos los elementos necesarios para que la gente vea cómo las grandes figuras de la historia argentina, también víctimas de crisis, hiperinflación, cambios de gobierno, y revoluciones. En este país, nadie está a salvo. Ni siquiera aquellos que llamamos prohombres de la historia”.

Explicó que el libro permite conocer qué hacían los próceres con sus finanzas, “que es el gran agujero negro de nuestra historia”. “Conocer cómo invertían, en qué gastaban y cómo sobrevivieron a los vaivenes económicos las grandes figuras de la historia argentina, era una deuda que, hasta ahora, ningún historiador supo saldar”.

“Mi trabajo es de asesor económico. No soy historiador. Tal vez por eso, me fascinaba tanto encontrar cómo se había desenvuelto financieramente toda esta gente que tanto nos inculcaron en la escuela. Y en especial, saber quiénes merecen más que el bronce, una denuncia popular”, reveló Otálora quien consideró que su aporte a la historia nacional aportará una “mirada fresca y actual. Un análisis que no sólo apunta al revisionismo histórico. Además, pone la lupa en evaluar quiénes tuvieron un espíritu exitoso de emprendedor, quiénes se sobrepusieron a reveses aplastantes, y quiénes utilizaron su poder político para hacer negocios en las sombras”.