En pleno pico de contagios, limitarán el transporte entre la Provincia y la Ciudad

La semana comenzó con 303 casos detectados el lunes y ayer el reporte vespertino del Ministerio de Salud arrojó el nuevo récord diario de 648 nuevos contagiados, el 91% residente en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. Al momento de la difusión del parte, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, era el anfitrión de una nueva cumbre con ministros de ambos distritos en la Casa Rosada para debatir cómo apretar las clavijas de la cuarentena el lunes ante la escalada que ya hace temer que será el esperado pico.

No es un secreto que Alberto Fernández ya tiene decidida una nueva prórroga del aislamiento obligatorio por otra quincena, hasta el 8 de junio. Entre hoy y el domingo se anunciaría en la Quinta de Olivos. A modo de prólogo, con las demás provincias en la Fase 4 con la responsabilidad de administrar la cuarentena de los gobernadores, el Presidente recibió primero a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, para acercar posiciones por las supuestas repercuciones sanitarias de las recientes flexibilizaciones (que recién se verán dentro de una semana, por el periodo de incubación de la enfermedad).

Para afinar lo que vendrá en la nueva extensión en el AMBA, a Cafiero se sumaron los ministros nacionales Ginés González García (Salud), Mario Meoni (Transporte) y Sabina Frederic (Seguridad); junto a sus equivalentes porteños y bonaerenses. Representan los tres ejes que se profundizarán en la siguiente etapa: el testeo sanitario en los barrios populares, con su explosión de casos en los últimos días y el lanzamiento del programa Detectar para ir a buscar los positivos; la revisión de la circulación en el transporte público; y un mayor control en las calles.

"Habrá un desaliento de la circulación urbana e interurbana y en análisis revertir algunas actividades autorizadas", anticiparon desde la gobernación bonaerense. Salvo que haya una escalada aún más pronunciada de casos, la idea tanto de Ciudad como de provincia es evitar dar marcha atrás con las flexibilizaciones ya anunciadas, sobre todo de la industria en el caso bonaerense y comercial en el de Ciudad. Al menos mientras haya respeto ciudadano a las recomendaciones sanitarias, como el respecto de la distancia social y el uso del tapabocas. Pero sí hubo un principio de acuerdo de no habilitar nuevas reaperturas la próxima semana.

En Nación, en sintonía con Ciudad, no preocupa por ahora la circulación en el AMBA, a diferencia de Kicillof. Según los números de Meoni, apenas el 13% de los usuarios se trasladaron en mayo del Conurbano a la Ciudad, o viceversa. Fueron 134 mil personas de un total de 1.047.000. No obstante, uno de los análisis es retomar la rigurosidad en el certificado único para movilizarse. Para el caso de los trenes, si llega a haber saturación en horas pico, se podría implementar la ya deslizada prohibición de uso para trabajadores no esenciales.

Al menos en Provincia, antes de prohibiciones, evaluaban comenzar con una campaña de concientización para instar a la población que evite salir de sus casas, a menos que sea estrictamente necesario.