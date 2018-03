En pleno paro, el Gobierno avanzó en su ofensiva contra el poder sindical

El Gobierno oficializó ayer, en pleno paro general de la CGT, su anunciado listado de sugerencias administrativas para los gremios, tendiente a endurecer el control legal sobre ellos. Son recomendaciones firmadas por el director nacional de asociaciones sindicales, Horacio Pitrau, que aparecieron publicadas en el Boletín Oficial y que incluyen exhortaciones para que no puedan ser candidatos quienes tienen causas abiertas, y para que se cumpla el cupo femenino en las listas electorales gremiales, entre otros temas.

La decisión es más un mensaje político que un texto que pueda aplicarse efectivamente, pues la disposición administrativa que impulsó Pitrau solamente habla de "recomendaciones". Algunas de ellas ni siquiera están contempladas en la Ley de Organizaciones Sindicales, como la exhortación a que los gremios utilicen el voto electrónico en las elecciones de sus autoridades.

Las recomendaciones son cuatro: el sistema de boleta electrónica, voto electrónico o similar; el análisis riguroso de la conformación de las listas de candidatos en relación al cupo femenino; el control y rechazo efectivo de la integración de las listas con candidatos inhibidos en sede penal o civil; y la adecuación estatutaria a las disposiciones de la Ley de Asociaciones Sindicales.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró en diálogo con radio Mitre que exigirá el cumplimiento de las recomendaciones. "Hay algunos que desde la posición gremial han abusado de la conducta que les corresponde por ley y se han transformado en extorsionadores", sostuvo.

Consultado por la medida, el triunviro cegetista y diputado del Frente Renovador, Héctor Daer, se mostró sorprendido por la novedad. Según el sindicalista, los gremios que no cumplen con disposiciones legales como el cupo femenino, no reciben la certificación correspondiente para funcionar en el marco de la CGT. "Lo del voto electrónico –agregó– es una fantasía. ¿El Sindicato de Comercio cómo hace? ¿Tiene que poner 50.000 máquinas en cada local?", se preguntó y añadió: "A nosotros nos votan cada cuatro años. No somos ministros que nos ponen sin haber ganado elecciones."

Además, en sintonía con la decisión del Poder Ejecutivo, la diputada oficialista Soledad Carrizo anunció ayer que volverá a darle impulso a su proyecto de reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales con el objeto de limitar la reelección indefinida de las cúpulas gremiales. La cordobesa había presentado el texto en 2014 y debió presentarlo nuevamente en junio de 2016, porque había perdido estado parlamentario.

"El presidente Mauricio Macri está pidiendo una democratización real de las estructuras sindicales, más transparencia, y eso implica establecer en la ley la obligatoriedad de la alternancia de los dirigentes en la conducción, poner fin a las reelecciones indefinidas que vienen perpetuando a los mismos dirigentes desde el retorno de la democracia", señaló Carrizo. Su iniciativa propone establecer límites a las reelecciones, equiparándolas al sistema que rige para cargos como la Presidencia de la Nación, y poner como obligación la alternancia en los gremios.