En medio de una reunión escandalosa, Cambiemos logró aval a la ley jubilatoria

Tras una escandalosa reunión de comisión, que incluyó forcejeos del personal de seguridad de la Cámara de Diputados con sindicalistas y jubilados que querían participar del debate, el oficialismo consiguió ayer dictamen para la cuestionada reforma previsional, que corregirá a la baja el cálculo de la movilidad jubilatoria. El aval al proyecto llegó durante una discusión por momentos violenta entre diputados de Cambiemos y la oposición, que acusó al Gobierno de concretar "un saqueo inhumano a los bolsillos de los jubilados". El macrismo intentará convertir en ley la reforma entre el 19 y el 20.

Cambiemos informó que logró el dictamen de mayoría acompañado por cinco diputados de Argentina Federal, el interbloque que responde a los gobernadores peronistas: José Orellana, Jorge Franco, Paulo Cassineiro, Martín Llaryora, y Juan Mosqueda. Además de Norma Abdala, una diputada que reporta al mandatario santiagueño, Gerardo Zamora. En ese mismo entramado de acuerdos buscará apoyarse dentro de una semana para sancionar la ley.

Los tironeos caldearon la reunión desde el primer minuto, cuando Leonardo Fabre (Apops), Sergio Palazzo (La Bancaria) y Roberto Baradel (Suteba), entre otros, reclamaron participar de la discusión, acompañados de jubilados que llevaban carteles en rechazo.

Con la certeza de que el debate sería álgido, Cambiemos había corrido de la presidencia de la comisión de Previsión a la opositora Mirta Tundis (Frente Renovador) para designar allí a un PRO línea dura. Eduardo Amadeo, de él se trata, condujo el debate con chicanas a la oposición y buscó restringir la palabra a los sindicalistas, aunque finalmente debió aceptar que hablaran. Fue después de que forcejearan con el personal de seguridad de la Cámara, al punto de que debió intervenir el jefe del bloque del PJ-FPV, Agustín Rossi, que saltó una mesa y se arrojó sobre los contendientes para enfriar la discusión.

"No consuman este saqueo inhumano a los bolsillos de los jubilados", les reclamó Palazzo a los diputados. Fabre completó: "Buscan el desfinanciamiento de Anses para venderla al mejor postor como en los 90". El jefe del bloque del PRO, Nicolás Massot, respondió a los gritos. "¡No hay derecho adquirido cuando las jubilaciones se han pagado con la máquina de imprimir billetes!". Lo exaltado de su discurso provocó la reacción del diputado Alberto Ciampini (PJ-FpV), que se paró y se le puso cara a cara. "Andá a sentarte ahí. Yo no bajo nada el tono. ¡Ahora nos van a escuchar a nosotros! ¿¡Por qué no van a Marcos Paz a pedir por la guita!? ¡Señores diputados, no sintamos culpa! ¡Estamos arreglando lo que otros no tienen los huevos para arreglar!", arengó Massot.