En medio de la guerra comercial entre China y EE.UU., la soja se derrumbó a mínimos en 27 meses

Los futuros de la soja en Chicago sintieron con fuerza los embates de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y retrocedieron a mínimos para los últimos 27 meses.

El precio de la tonelada de soja cayó u$s 7,16, un 2,1 por ciento, y cerró en u$s 326,65.

Por su parte, el precio de la tonelada de trigo perdió u$s 4,5, un 2,49%, y terminó en u$s 175,54. El precio de la tonelada de maíz descendió 88 centavos, un 0,62%, y concluyó en u$s 139,26.

El desplome en los valores de la soja se da tras la decisión china de imponer aranceles de 25% a la importación del poroto estadounidense desde el 1 de julio próximo en represalia a los que la administración de Donald Trump impuso a miles de productos del gigante asiático.

A eso se suma que el Departamento de Agricultura norteamericano (Usda) reportó que el 73% de los lotes sembrados con soja en ese país se encuentran en condiciones buenas a excelentes, contra 67% del año pasado.

Ambas novedades llevaron a los fondos especulativos a deshacer con extrema velocidad sus posiciones en futuros de soja. Así la oleaginosa opera en niveles que no veía desde marzo de 2016, mientras se acerca a los mínimos de 9 años.

De acuerdo con un reporte de la corredora de granos Zeni, la demanda de soja china -que se estima este año supere las 100 millones de toneladas- se vuelva con fuerza al mercado sudamericano, principalmente Brasil, donde las primas sobre Chicago se dispararon 17% hasta casi 49 dólares por tonelada.