En medio de la fuerte crisis petrolera en la Patagonia, el Gobierno recibió a Das Neves

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, mantuvieron ayer una reunión en Casa de Gobierno, en la que analizaron la fuerte caída del precio del petróleo a nivel internacional y la forma en que esto repercute en el mercado local. Esta semana Das Neves convocó a todos los sectores que integran la cadena petrolera para analizar la crisis que está atravesando el sector en la Patagonia, donde varias compañías bajaron equipos de perforación y adelantaron vacaciones a su personal. Se estima que en el total de la industria son casi 4.500 empleos directos los que están en riesgo.

En Rawson, el gobernador junto con petroleras, sindicatos y legisladores firmaron un acta, que consta de 7 puntos reclamando al Ejecutivo mecanismos que "permitan morigerar los efectos de esta situación" y exigieron un "tratamiento equitativo al precio del petróleo de exportación para el mantenimiento de la paz social". A su vez, reconocieron que "de no existir un esquema para este barril se generará una caída significativa de la actividad". El acta se elevó al presidente Mauricio Macri, al ministro de Energía y Minería Aranguren y a otros funcionarios nacionales.



Luego de la reunión con Frigerio, Das Neves comentó a la prensa: "le presentamos un par de ideas al ministro y en los próximos días nos volveremos a reunir". Si bien no transcendieron más detalles, el gobernador aseguró que "el ministro ha sido muy receptivo".



El Gobierno nacional había anunciado la semana pasada un nuevo precio para el petróleo que se comercializa en el mercado local y para el cual se pagará u$s 67,50 por barril de crudo del Medanito, que se produce en la cuenca neuquina; y u$s 55 en el caso del Escalante que se produce en la Cuenca del Golfo. La nueva escala de precios significa un descuento en torno al 10% con respecto al vigente hasta entonces pero las petroleras percibirán valores por encima de las referencias internacionales.

Sin embargo, el equipo energético de Aranguren decidió discontinuar la resolución 14/2015 que también vencía el 31 de diciembre y que concedía hasta u$s 3 adicionales por barril como estímulo a las empresas que destinaran parte de su producción al mercado externo. Sin este incentivo, fuentes del mercado admitieron a El Cronista que el precio que ahora reciben con un barril cercano a u$s 30 en el mundo está muy por debajo de sus costos de producción, debido a que quitando impuestos, el valor es de u$s 25.