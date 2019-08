En medio de la crisis, el Gobierno utiliza la AFIP para financiar hasta octubre

El Gobierno reaccionó y ayer a la mañana buscó el centro de la escena política lanzando una batería de medidas económicas con la que busca aplicar buena parte del discurso de la oposición: poner plata en el bolsillo de la gente.

Luego de dos días de peleas y discusiones entre los ministros que se iniciaron con un discurso incongruente del propio Mauricio Macri acusando los votantes, el Presidente pidió disculpas, alegó cansancio, y lanzó una catarata de medidas en busca de estabilizar la economía y, además, re enamorar a la clase media de cara a las elecciones de octubre.

Aunque el ministro de Interior, Rogelio Friegio, señaló que la medida no es electoralista y su par de Producción y Trabajo, Dante Sica, dijo que se anunciaban ahora "porque la economía de esta semana no es la misma que la de la semana pasada", el mercado no lo entendió de esa manera y le devolvió el cortoplacismo con una mayor suba del dólar y del Riesgo País.

El conjunto de medidas tiene varios ejes, uno apunta a los trabajadores asalariados y casi cuatro años más tarde de lo prometido el gobierno anunció que enviará un proyecto de le para modificar el Impuesto a las Ganancias y subir el piso 20%. Mientras tanto, la AFIP modificará las retenciones

"Nosotros podemos afectar las retenciones que hacen los empleadores. Como el impuesto es anual, este cambio será retroactivo al 1 de enero por lo que a buena parte de los contribuyentes les quedará un crédito a favor que se irá consumiendo con el pago del tributo", explicó el titular de la AFIP.

Mientras con la modificación de Ganancias buscaron poner plata en el bolsillo de la gente, el anuncio que incluye más planes de cuota para las deudas de las pymes, el freno por 90 días de los embargos y la suspensión del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), es un sistema informático de calificación que realiza procesos de evaluación mensuales sobre el riesgo fiscal que encarecía el rating para tomar crédito a las empresa.

"Estas medidas tienden a ayudar a las empresas por dos vías porque lo que nosotros observamos es que no hay una gran deuda acumulada y hay voluntad de pago, pero el problema se presenta hacia adelante, cómo pagar septiembre. Con esto hay más tiempo y más planes de pago hacia adelante", explicó Leandro Cuccioli.

"Buena parte de las medidas eran pedidas por la UIA y las Cámaras empresariales. Además, como observábamos que el conflicto es hacia adelante lo que notábamos era que si no tomábamos medidas las estábamos empujando a la informalidad", aclaró Sica.

Consultado por este diario sobre si las medidas había sido discutidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) Sica señaló que no era necesario "porque están dentro del margen de acción acordado" pero que la "semana que viene, cuando llegue la misión del Fondo, conversarán con Hacienda".

El paquete de medidas que comenzará a aplicar en septiembre y que incluye además de ganancias y más cuotas para deudas pymes un bono de $ 2000, la suba del Salario Mínimo, Vial y Móvil, subido al impuesto al trabajo, bono de $ 5000 para empleados públicos y fuerzas de seguridad, congelamiento del precio de la nafta por 90 días, dos cuotas de $ 1000 para los beneficiarios de la Asignación Universas por Hijo, incremento de becas progresar y aumenta de 6 a 10 la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo las Pymes.

La gran mayoría sería de aplicación entre septiembre y octubre, justo en la previa de las elecciones. Pero para Sica esto se debe porque "tenemos que mirar donde estaciona el dólar. Tomar medidas cuando no sabemos si este es el precio del dólar o si es más bajo sería complicado. Nosotros lo que vemos es que el impacto de la crisis afectó el salario, pero creo que el precio del dólar se va a estacionar. Hoy está en un proceso de over shooting" señaló el ministro que adelantó que dentro de dos semanas se reunirá el Consejo del Salario donde se discutirá con la CGT la modificación del salario básico que hoy apenas supera los 12000 pesos.

En medio de esto, el ministro reconoció que con estos dos días de volatilidad y devaluación "el sendero de descenso de la inflación se ha roto. Hasta el viernes teníamos una inflación de menos de 2% pero ahora agosto y septiembre la inflación será más alta de la que esperábamos".