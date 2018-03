En medio de la crisis del crudo, YPF definirá inversiones para 2016 en su primera reunión de directorio del año

La estatizada YPF mañana llevará a cabo su primera reunión de directorio del año en las torres que la empresa tiene en Puerto Madero. Según pudo saber El Cronista, uno de los principales puntos que debatirá la nueva cúpula, designada a fines de diciembre y que cuenta con hombres del macrismo, será terminar de definir el presupuesto de 2016, que todavía no está cerrado. Los ejecutivos de la petrolera estatal quisieron esperar primero a que el Gobierno entrante resolviera algunos asuntos claves como el precio de barril de crudo interno y los valores de los combustibles de venta al público para terminar de armar las proyecciones y plan de inversiones para el año.

También será tema ineludible sobre la mesa la situación que YPF y el resto de sus competidores están atravesando en el sur del país con una crisis en puerta. La empresa que dirige Miguel Galuccio detuvo 10% de sus equipos de perforación y prolongó las vacaciones para unos 1200 trabajadores a fines de diciembre. Si bien la posición de la petrolera de bandera se encuentra mejor encaminada que la de otras compañías más afectadas como Tecpetrol (brazo petrolero de la gigante Techint) o Pan American Energy (PAE) que manejan los hermanos Bulgheroni, una vez aprobado el presupuesto decidirá también sobre el futuro de los equipos en stand by. Y es que el panorama petrolero, según pasan los días, cada vez empeora más. Ayer, por caso, el barril cayó 3,20% a u$s 30,41 en EE.UU., en una jornada en que llegó a caer a 29,93 unidades, su valor más bajo desde noviembre de 2003. Entretanto, el crudo referencial de Europa cayó hasta los u$s 30,34 por barril, un nivel no visto desde abril de 2004, para cerrar en u$s 30,86, con una baja de un 2,19%.

A eso se suma que pese a que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, dio su bendición para que las naftas y el gasoil aumentaran la semana pasada un 6%, por otra parte bajó los precios internos del petróleo cerca de un 10% aunque siguen por encima de las referencias internacionales. De esta manera, el barril del denominado Medanito, de Neuquén, des cendió hasta los u$s 63,50, mientras que el Escalante se ubicó en torno a los u$s 54,9.