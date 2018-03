En los próximos días aumentaría el precio de las naftas entre 7 y 8%

El presidente de la Federación de Entidades de Combustible, Luis Malchiodi, estimó que en los próximos días se anunciará un nuevo aumento de las naftas, y consideró que esos incrementos van al compás de la inflación.

"Ya se había anunciado en el mes de enero que iba a haber otro aumento y estábamos esperando que se concrete. Seguramente en estos días se hará efectivo", consideró el directivo en diálogo con radio La Red.

En enero último el incremento de las naftas llegó al 6%, y se espera que ahora ronde entre el 7 y 8%.

Consultado sobre si éste será el último incremento del año, respondió que "no se se sabe. Tal vez haya algunos más pequeños en la medida que la inflación continúe. Si no hay inflación seguramente los precios van a estar estables hasta fin de año".

"De cualquier manera, comparándolos con el entorno geográfico tenemos precios similares a Chile, a Brasil, a Paraguay, con excepción de Uruguay, donde la nafta es un 30% más cara. Es un poco el equilibrio que se va dando en esta situación económica un poco compleja, todavía", estimó Malchiodi.

Al comparar los precios locales con los de EE.UU., donde la nafta cuesta la mitad, dijo que allí el combustible "tiene otro ingrediente impositivo. En E.EUU. el precio es casi estrictamente comercial y acá tenemos un 70% de impuestos. Es la gran diferencia. Es muy difícil comparar con otros países".

Además, sostuvo que el precio local de las naftas nunca baja porque "no baja el petróleo dentro del mercado interno. Está u$s 70 (el barril) cuando en el mercado internacional está en u$s 30 (el barril). Tenemos que reconocer que fue una medida a favor, hecha cuando el petróleo estaba a u$s 110 el barril", estimó.

Respecto al cierre de estaciones de servicio, dijo que "es inevitable porque cada vez las compañías están haciendo una concentración de la oferta. Realmente nosotros nos quejamos de eso. Esperemos que las nuevas autoridades lo atiendan". Y señaló que ante "cada estación de servicio instalada, en su oportunidad hubo un estudio de mercado previo a ver si era o no necesaria. En cambio, ahora las compañías están sacando el cartel a veces de manera caprichosa y arbitraria".

Para Malchiodi, con los aumentos en el precio de las naftas se produjo un descenso en el consumo de alrededor del 25%, como también "hay descenso del consumo en el gas".