En lo que va del año, caen fuerte las exportaciones de alimentos

La industria de alimentos y bebidas (IAB) es una de las pocas en el país que tiene una balanza comercial claramente superavitaria. En abril las exportaciones totalizaron u$s 2120 millones, un 3,4% más que en igual mes del año anterior, en tanto que las importaciones llegaron a u$s 163 millones, un incremento del 13% interanual, con una mejora del 19,7% a nivel de precios.

Así, el saldo de la balanza sectorial generó divisas por u$s 1957 millones, lo que significa un crecimiento del 2,7%.

Pero medidas en cantidades, las exportaciones cayeron el mes pasado un 17,0%, mientras que las importaciones registraron una baja del 5,6%.

Los datos corresponden al último relevamiento realizado por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), y muestran un escenario mixto en cuanto a la tendencia de esta industria, especialmente preocupante en materia de ventas al exterior. Mientras las exportaciones se contrajeron el mes pasado un 17,0%, los precios promedio se incrementaron 24,6%, lo que fue determinante para dejar en terreno positivo las ventas al exterior en valores.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el escenario se repite. Las exportaciones disminuyeron 14,3% en cantidades, y pese a la mejora del 15,7% de los precios en enero-abril respecto del mismo período de 2017, las ventas externas de la industria de alimentos y bebidas terminaron el primer cuatrimestre del año con un retroceso del 0,9%.

En cuanto a las compras al exterior, el sector de alimentos y bebidas totalizó u$s 627 millones en el primer cuatrimestre, un avance del 7,6%, y caída de 5,6% en cantidades.

De acuerdo a estos datos, la balanza comercial de la IAB arrojó en los primeros cuatro meses un superávit de u$s 7107 millones, una baja de 1,5% respecto del mismo período del año anterior.

De alguna manera, esto refleja la situación de atraso cambiario que alertaban desde diversos sectores industriales antes de la corrida en el mercado de cambios de principios de mayo, que terminó con una devaluación del peso superior al 16%.

En el desagregado por productos, abril dejó muy buenos resultados en cuanto a exportaciones de carnes, con un monto de u$s 211,6 millones adicionales (39,9% de incremento interanual); productos pesqueros con u$s 69 millones más (12,7%); frutos comestibles, que exportó u$s 47,2 millones adicionales (18,4% de aumento); productos lácteos, con exportaciones que significaron un salto en los montos de u$s 46,8 millones más (20,9%); y preparados de fruta y verduras, que realizó envíos al exterior por u$s 30,5 millones adicionales (10,9%).

El informe de Copal explica que "el buen desempeño exportador de estos cinco sectores son resultado tanto del incremento de las cantidades exportadas, como de la mejora de los precios obtenidos en los mercados externos".

Pero entre los productos cuyas exportaciones tuvieron una caída más fuerte en el primer cuatrimestre (en valores) se destacan azúcar y golosina (48,8%), arroz (46,8%), grasas y aceites (16,3%), hortalizas y legumbres (13,7%) y productos de molinería (8,4%).