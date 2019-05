En lo que va de 2019, las naftas ya aumentaron 13% y en junio suma 2,5% más

Las petroleras más importantes del mercado de refinación y ventas de combustibles aumentaron esta semana por cuarta vez en el año (entre 3,9% y 6%) los precios de las naftas y gasoil. Poco después del lanzamiento de los Productos Esenciales, el programa mediante el cual el Gobierno busca contener el impacto de la inflación en los sectores medios y bajos, esta actualización de precios eleva los costos logísticos de las empresas.

Tomando en cuenta los valores al público minorista de la estatal YPF en la Ciudad de Buenos Aires, con este nuevo incremento, el acumulado de los primeros cuatro meses de 2019 arroja un 12,9% para la nafta súper, que pasó de $ 37,21 por litro a 42,01 pesos.

Asimismo, el aumento acumulado del primer cuatrimestre fue de 11,8% en la nafta premium (de $ 43,35 a $ 48,47); 13,8% en el gasoil común (de $ 34,84 a $ 39,65); y de 13,5% en el euro diesel (gasoil premium, de $ 40,86 a 46,40 pesos).

En junio, por su parte, habrá un nuevo aumento impositivo que impactará sobre el precio de los combustibles. Debido a la inflación de 11,8% acumulada en el primer trimestre del año, eso significará un alza de $ 1,04 por litro en las naftas y de $ 0,65 en el gasoil. En porcentaje, representa, si el resto de las variables (petróleo, dólar y biocombustibles) se mantuvieran estables, otra suba extra de 2,5% para la nafta súper.

Esta cuarta suba de precios en el año es el quinto ajuste de 2019, ya que en enero se había registrado una baja de 0,6% en Capital Federal, que fue de hasta 3,2% en algunas regiones del país. Aún con este ajuste de precios, en las petroleras lamentan que mantienen un retraso en torno al 10 por ciento.

La semana pasada, antes del episodio cambiario que llevó el dólar por encima de los $ 47 en el segmento minorista, el CEO de una refinadora calculaba que faltaba aumentar cerca de un 14 por ciento. YPF y Axion, por ser petroleras integradas (tienen operaciones en Argentina tanto en upstream -exploración y producción; Axion es de Pan American Energy Group - como en downstream -refinación y comercialización-), sufren menos el retraso que el resto de sus competidoras, como Raízen y Puma Energy.

Sus pérdidas por las operaciones de Downstream, que estimaban fuentes del sector en torno a los u$s 500 millones el año pasado, pueden en cierta manera ser compensadas por la del Upstream.

En cambio, Raízen y Puma Energy deben comprar el petróleo a otras productoras como Shell, Vista Oil & Gas, Sinopec, Pluspetrol, Tecpetrol y Chevron, entre otras, en negociaciones con ciertas rispideces.

Es que desde que en abril del año pasado empezó una fuerte devaluación del peso, las importaciones de petróleo se terminaron (están en 0 desde mayo) y esas refinadoras se abastecen del crudo en el mercado interno o directamente importan los combustibles ya procesados en el exterior.

Y pese a que Argentina solamente exporta petróleo pesado (del tipo Escalante, que produce PAE en el Golfo San Jorge), las refinadoras aplican un esquema de paridad de exportación (export parity) que resta las retenciones a las compras locales.

Así despertaron el lamento de las productoras no integradas, que deben vender su producto a un precio más bajo y todavía no pueden exportar crudo liviano (tipo Medanito, de la cuenca Neuquina) hasta que la Secretaría de Energía no los autorice. Se estima que la habilitación llegará para el segundo semestre.

En base a los datos provistos por Energía y actualizados esta semana, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) analizó que “la demanda de combustibles cayó en marzo 3,28 por ciento”.

“De esta manera, se registran siete meses seguidos de retracción de ventas de naftas, desde que en septiembre comenzó a producirse una caída del consumo originada, principalmente, en el derrumbe de los combustibles premium”, agregaron.