En la semana, provincias emitieron deuda y lograron mejores tasas

En la última semana, tres provincias salieron al mercado de duda local e internacional con distintos objetivos pero con un resultado común, el de mejorar la tasas conseguidas. Córdoba fue uno de los protagonistas en donde la tasa disminuyó 32,5 puntos básicos. Además, otros emisores fueron Neuquén y Chubut.

La provincia de Córdoba colocó en el mercado local un bono a 10 años de plazo por 150 millones de dólares, dinero que se prevé destinar a la obra pública, destacaron desde la Gobernación. En este caso la tasa de interés fue del 6,80%, por lo que mejoró en forma significativa (32,5 puntos básicos) respecto de la emisión realizada en octubre de 2016, cuando la tasa fue de 7,125%.

“El emisor fue la provincia de Córdoba con la reapertura de un bono que forma parte de un programa de financiación de infraestructura para la construcción de un gasoducto troncal", explicó Marcos Wentzel, director del Sector Público en Puente, en diálogo con Cronista.com.

En el caso de la provincia de Chubut anunció la colocación de $ 759.866.000 millones en el marco de la serie XXXI del Programa de Letras del Tesoro para esa provincia. En la operación, se adjudicaron $ 759.866.000 millones en tres diferentes plazos.

En particular se adjudicaron $ 281.454.000 a 91 días a una tasa de 23%. Otros $ 200.770.000 millones se colocaron a 154 días, con una tasa de 22,74%%. Los restantes $ 277.642.000 millones fueron a un plazo de 212 días con un margen de 2,98% por sobre la tasa badlar.

El tercer caso fue Neuquén que colocó títulos de deuda (Tideneu) por u$s 366 millones, a una tasa de interés del 7,50% anual, sin garantía y con vencimiento en el 2015.

Los Tideneu recibieron 244 órdenes de suscripción de fondos de inversión, fondos de retiro, compañías de seguro y banca privada, provenientes de América del Norte, Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, afirmó que las ofertas recibidas por más de u$s 2.200 millones en la colocación de títulos de deuda, “reflejan la confianza y la expectativa que despierta Neuquén en el mercado financiero”.

El monto total de las ofertas ascendió a u$s 2.200 millones, representando 6,2 veces el monto emitido a través de los bancos colocadores Citigroup Global Markets Inc. y Santander Investment Securities Inc.

Estas emisiones suceden en un marco donde el Gobierno nacional también consiguió tasas atractivas en las últimas salidas realizadas al mercado.

El pasado 11 de abril el Gobierno licitó letras del tesoro en dólares y bonos también en dólares. El monto total de las órdenes recibidas en la licitación de Letras alcanzó un valor nominal de u$s 6.191 millones, de las cuales se adjudicaron u$s 2.500 millones.

Asimismo, el monto total de las órdenes recibidas en la licitación de Bonos del Tesoro alcanzó un valor nominal de u$s 1.918 millones y se adjudicaron un monto de u$s 1.760 millones. En este caso la distribución de emiciones fue de la siguiente manera:

-Bonos de la nación argentina en dólares estadounidenses 5,750%, con vencimiento en 2025 por u$S 888 millones, a un precio de corte de u$s 1.000 por cada u$S 1.000, el cual representa un rendimiento de 5,750% anual.

-Bonos de la nación argentina en dólares estadounidenses 7,625%, con vencimiento en 2037 por u$s 872 millones, a un precio de corte de u$s 1.000 por cada u$s 1.000, el cual representa un rendimiento de 7,625% anual.