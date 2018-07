En la UCR minimizan la pelea con Carrió

"Van a hacer lo que nosotros digamos". La frase de Elisa Carrió sobre la UCR, a cuyos dirigentes afirmó que "los manejo desde afuera", fue el postre de una semana cargada de polémicas para la diputada de la Coalición Cívica (CC). Después del duro comunicado radical, la aclaración de que se trató de un "chiste", el reproche del gobernador jujeño Gerardo Morales de que no le causó gracia, ayer dirigentes del partido aliado del PRO y la CC en Cambiemos buscaron bajarle el tono a la pelea.

"Los que tenemos responsabilidades tenemos que estar en temas vinculados a la gestión", se desentendió ante Radio 10 el vicegobernador bonaerense, el radical Daniel Salvador.

"El comentario de Carrió fue claramente una broma, no hay crisis de gobernabilidad", opinó, en tanto, el diputado Facundo Suárez Lastra en radio Futurock. Su colega Miguel Bazze, en radio Cooperativa, sostuvo que "este tipo de declaraciones no deberían hacerse y nosotros deberíamos decir ‘no es tan importante, pongámoslo en una situación secundaria’ y que no produzca un desgaste".