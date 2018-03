La imputación de la expresidenta Cristina Kirchner por presunto lavado de dinero generó repercusiones en los sectores polìticos que hasta diciembre pasado eran oposición, los cuales resaltaron que "en la Argentina nadie debe tener coronita" y señalaron que "la causa judicial llevaba necesariamente a esto".

"En la Argentina nadie debe tener coronita. Y la Justicia, con libertad y sin presiones, debe poder investigar", sostuvo el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

En ese sentido, el excandidato presidencial y actual diputado nacional aseguró que "los argentinos piden a gritos una Justicia eficaz, que permita que el que cometa un delito lo pague. Se llame como se llame".´

En tanto, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, manifestó que "no llama la atención" la decisión tomada por el fiscal Guillermo Marijuán y recordó las denuncias que impulsó contra la exjefa de Estado.

"No me genera demasiado impacto, no me llama la atención.Después del video (de la financiera SGI, más conocida como La Rosadita), que puso al desnudo la cosas que nosotros veníamos diciendo en los papelitos desde hace bastante tiempo, todo se aceleró", subrayó.