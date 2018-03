En junio habrá índice de precios, dijo Todesca

El Gobierno tiene previsto difundir en junio próximo el nuevo Indice de Precios, que estará confeccionado en base a otra metodología y abarcará la Capital y el Gran Buenos Aires, informó ayer el director del Indec, Jorge Todesca. Afirmó: "los análisis dentro del organismo nos indican que en junio próximo vamos a poder dar un Indice de Precios y si no, tendremos que esperar un poco más". Anunció que se dejará de lado el Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (Ipcnu), que elaboró la anterior administración. Explicó que se elaborará una nueva metodología con base de 2004, y que no se podrá "medir para atrás" la evolución de los precios. Se difundirán los de abril y mayo, y no los del primer trimestre.