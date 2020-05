En el primer día de flexibilización, más del 70% de los comercios reabrieron en la Ciudad

Algunos rubros comerciales y un número menor de actividades económicas de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron hoy a funcionar de nuevo, tras más de 50 días de parate por el aislamiento obligatorio decretado para evitar el avance del coronavirus. Con estrictos protocolos y restricciones de horarios, el 73% de los locales habilitados abrieron sus puertas, aunque con una moderada afluencia de clientes.

Según los primeros datos recabados por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), gran parte de los comercios que abrieron lo hicieron con personal reducido, afectado por las restricciones del transporte público. En tanto, los principales centros comerciales a cielo abierto mostraron incremento en el tránsito y algunas dificultades en materia de estacionamiento.

Desde el gobierno de la Ciudad estiman que la medida que comenzó a regir hoy permitirá la apertura de unos 50.000 comercios a lo largo de esta semana, en tanto que nos 100.000 empleados regresarían a sus lugares de trabajo.

Desde hoy quedaban habilitados a reabrir los comercios minoristas de proximidad con atención al público, excepto indumentaria y calzado. En tanto, los bares y restaurantes podrán comenzar a implementar la modalidad take away, aunque no podrán atender clientes en el salón.

De acuerdo a datos provistos por FECOBA algunos comercios reportaron una facturación de hasta el 25%. El porcentaje de apertura según el rubro comercial fue: librerías 78%; jugueterías 74%; florerías 68%; perfumerías 85%; decoración 71%; materiales eléctricos 85%; electrodomésticos 68%; instrumentos musicales 52%; bicicleterías 83%.

Por su parte, en diálogo con Todo Noticias, el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli indicó sobre las reaperturas que “hay un altísimo cumplimento”. “Los comercios que están abiertos son los que tienen que estar abiertos. En algunos casos, excepciones, abrieron los que no debían y actuó la Agencia de Control Gubernamental de la ciudad”, agregó.

El funcionario recordó que rige para los comercios no esenciales un sistema de permisos de asistencia según el último número del DNI. Los días pares, de lunes a viernes, podrán acudir aquellos vecinos cuya identificación finalice en número par y los días pares, los impares. A locales esenciales como farmacias y supermercados se puede asistir cualquier día.

Los comercios minoristas que podrán volver a funcionar deberán hacerlo entre las 11 y las 21 horas como máximo, en tanto que bares y restaurantes como modalidad take away no tienen horario límite de cierre.

A partir de hoy pueden reabrir librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías. En tanto que desde el jueves quedarán habilitadas las joyerías, relojerías, bijouterie, mueblerías, concesionarias de autos y motos, y resto de comercios minoristas.

Continuarán cerrados los locales de indumentaria y calzados, y las peluquerías, manicuras, spa, pedicuras, masajes, entre otros. Tampoco podrán volver a operar los gimnasios y salones de bailes, ni los shoppings.