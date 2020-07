En “el peor momento de la historia de las pymes”, el sector pide que los reciba el Gobierno

“Estamos pasando el peor momento de la historia de las pymes. El tema de la pandemia golpeó mucho… veníamos de dos años de caída, y cuando se iba a cambiar el rumbo para una recuperación económica, en marzo se cayó todo. Esperemos que esta pandemia termine rápido, porque si no va a terminar con la mayor cantidad de las pymes que hay en el país”.

Alberto Kahale, secretario de organización de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FECOBA), pinta un panorama más que sombrío, no sólo sobre la situación actual de los comercios y la pequeña y mediana industria sino sobre los meses que vienen.

“Hay rubros que desde marzo no abren y muchos cerraron definitivamente. Y si esto se extiende uno o dos meses más, que creo que así va a ser aunque se flexibilice un poco, hay muchas pymes que van a desaparecer. La situación es muy delicada”, advirtió este sábado en declaraciones al programa Más de lo Esperado, de FM Concepto.

El empresario elogió cómo desde el Estado se está enfrentando al coronavirus en cuanto a la estrategia sanitaria porque, destacó, “hay que salvar las vidas, cuidarlas, y se están haciendo las cosas bien”. Pero en el marco de la preocupación por el futuro del mundo pyme reveló también que desde CAME no consiguieron aún que el Gobierno nacional los reciba.

“El Gobierno nacional no atiende a CAME, no sabemos por qué. Vemos que se sienta con la Unión Industrial Argentina (UIA), con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), con la CGT, pero no se sienta con CAME, que somos los que damos más empleo, más trabajo en blanco, no echamos gente”, lamentó y aclaró: “Con los gobiernos provinciales sí tenemos mucho intercambio, nos escuchan... No pudimos reunirnos todavía ni con el Presidente (Alberto Fernández), ni con el ministro de la Producción (Matías Kulfas), ni con el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero). Pero no vamos a bajar los brazos”.

Sobre las medidas de apoyo económico encaradas hasta ahora, destacó como muy positivo el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el que “el Estado estuvo presente” y “se hizo cargo del 50% de los salarios de muchos empleados y obreros, lo que ayudó a que no cerraran más pymes”.

Sin embargo, advirtió que “no hay un sólo comerciante que pueda pagar el aguinaldo” y que cuando plantearon el tema, desde el Gobierno les dijeron que lo arreglen las empresas con sus empleados. Y subaryó que, si bien hubo créditos subsidiados, para los comercios “es imposible pagar al 24% cuando están cerrados”.

En cuanto a la moratoria que se discute en el Congreso, celebró la iniciativa, aunque apuntó que desde el sector están “sugiriendo” algunos cambios, como que se extienda hasta que termine la pandemia “y que el interés del 2% sea no hasta enero, como está planteado, sino hasta que se termine de pagar, porque sino después hay una inflación del 30% o 40% y se terminó la moratoria”.

“Eso sería una ayuda para que se licúe este genocidio (de pymes) que está dejando la pandemia”, añadió, antes de advertir que prevé que aún en los últimos meses del año los negocios van a funcionar “al 30% o 40%, porque la gente no va a tener dinero y porque (la cuarentena) se abre y se cierra y se sigue adelante, que es lo que está pasando en todo el mundo”.

“No veo un panorama bueno para el comerciante y el pequeño y mediano industrial. Del turismo, olvidate este verano. Restaurantes, gimnasios… Con la gran presión impositiva que hay en este país, es muy difícil que podamos salir si no se toman 6 o 7 políticas de Estado. El que cerró, no abre más, y el que está por cerrar, tiene que tener ayuda (...) El Estado tiene que estar presente para que, cuando esto termine, las pymes, que son las que dan el 70% del empleo, saquen adelante el país (...) Si hay un tiempo de gracia con créditos a tasa subsidiada, pueden llegar a ayudar a que empiece a caminar el motor de la producción, que es lo que necesitamos. Esperemos que el Gobierno nos pueda escuchar”, concluyó