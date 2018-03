En el Senado Urtubey avisó que no quiere candidaturas "personalistas" en el PJ

La entrada de fiambres, los bifes de lomo, las ensaladas de fruta y el café fueron la compañía perfecta para un menú político recargado ayer en las oficinas del Frente para la Victoria (FpV) en el Senado. Hasta allí llego el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Lo recibió el patriarca del peronismo en la Casa, Miguel Pichetto, acompañado de otros cinco senadores. Hablaron de todo: el nuevo gobierno, la derrota electoral, el federalismo, la coparticipación y, por supuesto, la interna partidaria. "Los peronistas siempre hablamos de esas cosas", concedió el salteño ante la pregunta de rigor.

La charla fue extensa y sirvió de continuidad a lo que había sido el encuentro de San Juan, en el que diez mandatarios peronistas unieron sus reclamos al Gobierno por la coparticipación. "Queremos que se respete el federalismo. Hemos estado conversando (sobre una posible nueva Ley de Coparticipación) pero primero hay que solucionar la situación actual", definió Urtubey, complementando las palabras de Pichetto acerca de la necesidad de que la Casa Rosada envíe más fondos a las provincias. El senador reiteró, en ese marco, la disposición del peronismo a aprobar leyes clave del Gobierno si esa distribución incluye a las provincias que gobierna el PJ. "Estamos dispuestos a abrir un diálogo con el Gobierno. No es un canje espurio. Lo planteamos de cara a la sociedad. Pero es necesario que se termine este gobierno de excepción, de los DNU", definió el rionegrino.

Del almuerzo participaron el catamarqueño Dalmacio Mera; el salteño y hermano del gobernador, Rodolfo Urtubey; la sanjuanina Marina Riofrío; Juan Manuel Abal Medina y el santafesino Omar Perotti, que reapareció por la Cámara después de varias semanas de sugestiva ausencia luego de ser uno de los peronistas que no le dio quórum a Pichetto para la última sesión de 2015.

En la previa de la reunión entre Urtubey y los senadores se habían conocido las declaraciones del ex candidato presidencial del FpV, Daniel Scioli, quien este miércoles deslizó por primera vez y ante El Cronista sus intenciones de presidir el PJ. Según fuentes de su entorno, el bonaerense está trabajando estos días para intentar encabezar una lista de unidad. Aunque para ese puesto, Urtubey y Pichetto tienen a otro postulante: el sanjuanino José Luis Gioja. Prenda de unidad, el ex gobernador y actual vicepresidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria tiene una cualidad que a varios de los dirigentes del partido les resulta sumamente atractiva: está claro que no intentará ir por la Presidencia en 2019, por lo que no intervendrá en el camino de ninguno de los que tienen aspiraciones, como Urtubey.

"Los peronistas venimos de perder una elección. Creo que ha sido la peor derrota que hemos tenido en nuestra historia. Y tenemos que trabajar con seriedad, con responsabilidad y en algunas medidas hay que privilegiar los intereses del conjunto sobre los intereses personales", definió el gobernador salteño sobre la situación del partido, un día después de que Scioli revelara sus intenciones de competir. Y agregó: "Tiene que ser un proceso colectivo y no personalista". Consultado sobre si Sergio Massa debería tener las puertas abiertas para volver al redil, se desentendió de las definiciones: "Yo no soy el portero del partido".

Pichetto, en cambio, fue más escueto. Solo reclamó "un esfuerzo de unidad" para "un peronismo democrático".