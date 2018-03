En el Gobierno plantean echar a Echegaray de la AGN por falta de “idoneidad moral”

En la que es la primera carga formal desde el Gobierno contra su designación como auditor General de la Nación, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Interior, Adrián Pérez, sostuvo hoy que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, no tiene “idoneidad moral” para estar al frente de la AGN y debería ser removido de ese cargo.

"(La diputada Elisa) Carrió entonces tenía razón cuando planteó la impugnación, y hay mecanismos para la remoción que deberían usarse”, afirmó el funcionario en declaraciones a la agencia oficial Télam.

"Echegaray no tiene idoneidad moral para estar en la AGN, lo que dijo Carrió en la impugnación (que realizó a fines de diciembre) está absolutamente corroborado ahora", añadió Pérez, en su primera coincidencia pública con su ex jefa política desde que se fue de la Coalición Cívica en 2013.

El ex massista agregó: "No puede estar a cargo del órgano de control más importante del país justo el hombre que no vio la deuda de Cristóbal López (dueño del grupo Indalo), porque o tenía intereses creados o no sirvió para el puesto, y que también dejó pasar los controles a (la imprenta) Ciccone".

Echegaray asumió como titular de la AGN en enero, tras una disputa política y judicial con los presidentes de las cámaras parlamentarias, Gabriela Michetti y Emilio Monzó. El titular de la AGN se nombra a propuesta del principal partido de oposición, algo que Pérez reconoció como un problema y por lo que se quejó: "El kirchnerismo sostiene a Echegaray en vez de proponer otro nombre porque en todos estos grandes negocios tuvieron la complicidad del propio Echegaray, quien además va a ser el que controle la gestión en 2015". El secretario reclamó que "la política active los mecanismos para removerlo”.

El martes, Carrió amplió su denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) contra el ex director de la AFIP y pidió que sean investigados algunos de sus colaboradores por considerar que pudieron haber "encubierto o haber sido partícipes de hechos de corrupción" del gobierno de Cristina Kirchner. Entre otras cosas, insistió en que el ex titular de la AFIP "tuvo un rol fundamental” en las irregularidades con Ciccone.

El propio Echegaray, por su parte, se desvinculó de cualquier supuesta irregularidad en los beneficios impositivos que la AFIP le otorgó al Grupo Índalo. Y tras sostener que Lázaro Báez "va a terminar preso", recibió una dura respuesta de ese empresario hasta ayer tan cercano al kirchnerismo, que aseguró que, a diferencia de Echegaray, él sí podía justificar su patrimonio.