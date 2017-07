En el Gobierno creen que la condena a Lula no influirá en la campaña a las PASO

"Cuando Brasil se resfría, a Argentina le agarra neumonía" es, palabras más, palabras menos, la frase que resume el rebote que tiene a nivel nacional cada traspié en la economía dominante de Sudamérica. Y, como sucedió a mediados de mayo cuando el presidente Michel Temer quedó acorralado ante sospechas de sobornos, la condena a nueve años y medio de prisión que recibió ayer el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva (ver página 12) también tiene impacto en nuestro país, a un mes exacto de las primarias para los comicios legislativos.

El nexo natural que surge, por similitudes en la gestión y por afinidad, de los mandatos de Lula con los de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, puede suponer que la condena al brasileño represente una mala noticia para la ex presidenta, precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en los próximos comicios. Desde el Gobierno relativizaron la relevancia que puede tener en la campaña. En tanto, dos analistas políticos que dialogaron con El Cronista, pusieron matices a esa conexión.

En el Gobierno evitaron politizar con el fallo. Negaron que la vinculación entre Lula y los Kirchner se pueda trasladar a Temer y Macri, al sostener: "Construir relaciones con el presidente de turno de uno de los principales socios comerciales de tu país no es estar del lado de él". Y sobre el fallo de Moro, fuentes ejecutivas opinaron: "Impacta en términos de institucionalidad. Visibiliza que el objetivo que aspiramos alcanzar en nuestro país, no es algo inalcanzable, que sucede solo en países del primer mundo". Respecto a Lula, sostuvieron: "Acá no hay una hipótesis de conflicto con él como si la hay con Nicolás Maduro en Venezuela. Nosotros queremos que a

Brasil le vaya bien, porque es importante no sólo para el país, sino para toda la región". Para Rosendo Fraga, "es difícil aventurar si tendrá impacto electoral" una decisión judicial que compete a otro país, que además será apelada por el ex mandatario brasileño. Sin embargo, el consultor de Nueva Mayoría cree que "sí se puede hablar sobre la repercusión que tiene la condena en un momento en el que se mira con atención la posibilidad de que gobiernos populistas puedan retornar al gobierno en la región".

Y plantea, en ese sentido, que "tanto Lula como Cristina son dos figuras de la política salpicadas por escándalos de corrupción que aparecen con chances de volver a ocupar espacios de poder". Lula encabeza la mayoría de las encuestas hacia las presidenciales de octubre de 2018, mientras Cristina se perfila con buenas chances de llegar a la senaduría y pelear voto a voto con Cambiemos.

Sergio Berensztein, por su parte, relativiza la posibilidad de que el fallo del juez Sergio Moro se cuele en la elección argentina. Sí cree que "es utópico pensar que en Argentina surja de la Justicia una decisión tan fuerte" y, aun valorando las chances de Cristina en la elección venidera, argumenta que "los liderazgos de ambos ex presidentes son diferentes: el de Lula es mucho más sólido, el de Cristina fue heredado de Néstor Kirchner".