En el Gobierno creen que, impulsado por la elección, Macri traerá inversiones de EE.UU.

Apuestan a que el aval en las urnas se traslade en apoyo de los líderes de las principales multinacionales con los que se reúne el jefe de Estado. Menciones a las reformas que vienen y una agenda intensa que incluye a gobernadores y legisladores de la oposición, y desazón porque Oris de Roa, el nuevo embajador, no pudo asistir.



El viaje del presidente Mauricio Macri a Nueva York se confirmó horas después del contundente triunfo electoral de Cambiemos, el pasado 22 de octubre. Fue definido, de entrada nomás, como un viaje de trabajo, con protocolo cero, y en el que finalmente, tragedia mediante, se terminó mezclando una actividad que ofició de homenaje a las víctimas argentinas del atentado en la metrópolis estadounidense, hace una semana.

Con su esposa Juliana Awada nuevamente como partenaire, Macri comenzó ayer una gira intensa de tres días, cargada de reuniones con representantes de empresas multinacionales que, apuestan en Casa Rosada, puedan promover o intensificar inversiones en el país.

En el almuerzo que compartió con CEO’s, el Presidente insistió con un discurso que pronunció, entre otros puntos, en sus visitas bilaterales de este año a España, Holanda, China, Japón y también Estados Unidos. “Espero convencerlos de que la Argentina es el mejor país para sus inversiones”, planteó, aunque esta vez añadió un plus, al referirse por primera ocasión a nivel internacional al proyecto de reformas que se está llevando adelante desde el Ejecutivo. En el Gobierno creen que, avalado por las urnas, el Presidente podrá lograr de esta visita mayores compromisos de inversores.

Macri destacó los cambios en materia tributaria que propone su Gobierno, y habló de “grandes oportunidades” en las áreas de agroindustria e infraestructura, además de detallar los principales proyectos energéticos, como Vaca Muerta en Neuquén, y las obras que se anunciaron en el parque fotovoltaico Caucharí, en Jujuy.

Mientras negocia con la administración de Donald Trump la reducción en las trabas a la exportación de biodiesel, el Presidente también incluyó al Mercosur en la agenda comercial, tal como lo había charlado el viernes pasado con su par peruano, Pedro Kuczynski, en relación a un posible acercamiento de bloques con la Alianza del Pacífico.

El mandatario, además, abrió el juego político en este viaje a Estados Unidos, ya que invitó a formar parte de la delegación a gobernadores peronistas como Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos), y Miguel Lifschitz (Santa Fe). Además, sumó a referentes del PJ en el Congreso, como Diego Bossio, y del Frente Renovador, como Marco Lavagna.

Si bien hubo cierta desazón porque no pudiera ser parte, en el Gobierno explicaron que la ausencia del nuevo embajador argentino en los Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, se debió además de problemas de agenda, a que no se trató de un viaje estrictamente protocolar. La semana pasada, no obstante, había inquietud porque Macri viajaba por segunda vez en el año al país de Norteamérica sin que hubiera un representante diplomático nacional en funciones.

En detalle, del almuerzo que el Presidente mantuvo ayer participaron los empresarios Andrew Liveris (Dow Chemical), Larry Fink (BlackRock), Sue Agner (Apple), Steve Bolze (Blackstone), Darío Speranzini (General Electric Co), Laxman Narasimhan (Pepsi Co), Haisong Jiao (SAFE), Jorge Pérez (Group of Florida) Jerry Speyer (Tishman Speyer), Lawrence Cheung (Hong Kong MA), Clay Neff (Chevron), Tom Donylon (Instituto de Inversiones de Blackrock), Armando Senra (Blackrock Iberoamérica), y Jesica Tn (Blackrock).



Las actividades de martes comenzarán a las 10.15 de nuestro país -dos horas menos en Nueva York-, con un desayuno organizado por el Council for International Understanding. Al mediodía, Macri será agasajado con un almuerzo en el Council of America, y a las 15 mantendrá un encuentro con el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.



El plato fuerte será a las 19.30 de nuestro país, cuando el Presidente se reúna con el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, en la sede de la ONU.