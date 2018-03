En el Gobierno avanzan con la creación de la policía migratoria

La decisión del Gobierno de endurecer los controles para evitar que ingresen al país extranjeros con antecedentes delictivos incluirá también la creación de una policía migratoria, que actúe bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior y que tenga personal y presupuesto propio. Así se lo confirmaron a El Cronista fuentes oficiales, que consideraron "inminente" la puesta en marcha de esta fuerza de seguridad, que podría ser formalizada en simultáneo con el decreto que el Gobierno lanzará en los próximos días para modificar la actual Ley 25.871 de Migraciones.

"Señor, me informan que usted cometió una serie de delitos en su país, acá no es bienvenido". Esa frase que puso de ejemplo el presidente Mauricio Macri en la conferencia de prensa que dio el martes en Casa Rosada es tomada al pie de la letra por los funcionarios que trabajan en la reforma del sector. Y en ese contexto se impulsa una fuerza con peso propio desde la Dirección de Migraciones, que tenga capacidad de acción y pueda combatir en zonas de frontera flagelos como la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo. No se descarta también la creación de un fuero migratorio, a cargo de jueces y fiscales que manejen exclusivamente las causas de esta índole.

"Es un cambio en el que se trabaja desde el 10 de diciembre de 2015, pero que no se ejecutó porque no había un consenso sobre cómo llevarlo a cabo", explicaron fuentes del medio, que revelan incluso que durante todo el año pasado se difundieron distintos papers y se convocó a especialistas que vinieron desde Estados Unidos a disertar.

En el Gobierno consideran clave modificar algunos artículos de la ley, como el 29 inciso C, que se expide en torno a la expulsión de extranjeros con condenas. En la actualidad, el plazo previsto de la prohibición de reingreso al país de un extranjero deportado es de ocho años. Se pretende eliminar ese número y que quienes tengan condenas directamente no ingresen.

El director de Migraciones es Horacio García, quien hasta asumir en el cargo formaba parte de la Unidad de Apoyo Fiscal para la Investigación de Delitos Complejos en materia de Drogas y Crimen Organizado (Ufidro). Conocido como "Toto" dentro del PRO, García es uno de los impulsores de estos cambios que encabeza la cartera de Rogelio Frigerio y quienes lo frecuentan definen la policía migratoria como una "sus grandes apuestas".

Con fecha del 5 de enero, en el Boletín Oficial se publicó la disposición 6746, que en el sector consideran clave porque oficializó la creación, entre otros puntos, de la Dirección de Extranjeros Judicializados, entre cuyas funciones figuran "supervisar y resolver la situación migratoria de extranjeros sometidos a procesos penales en la República Argentina", "promover acciones de relevamiento y diagnóstico situacional respecto de los extranjeros judicializados", "supervisar la confección de proyectos de actos dispositivos en los temas referidos a extranjeros judicializados" y "supervisar la materialización de las expulsiones".

El proyecto de una policía migratoria no es nuevo, y ya fue pensado por Martín Arias Duval, director de Migraciones durante el kirchnerismo. El plan, entonces, era que trabajara en conjunto con el Departamento de Información, Asistencia y Cooperación (DIAC), área que busca datos a través de rastrillajes que persiguen delitos que involucren a inmigrantes.