En el Gobierno atribuyen la caída de la reunión con CGT a “internas gremiales”

En el Ministerio de Trabajo atribuyeron “estrictamente” a la CGT la decisión de levantar la reunión que debía concretarse hoy con la central obrera. “Nosotros no levantamos el encuentro. Lo levantaron ellos. Creemos que pesó en la decisión una diferencia entre los dirigentes acerca de cómo pararse frente al Gobierno en esta instancia. La negociación estaba en curso”, dijeron cerca del ministro Jorge Triaca, quien en estos momentos se encuentra reunido con colaboradores para analizar la situación.

En Trabajo no estaba claro si Triaca haría alguna mención pública a la situación tras la reunión, o si esperaría la confirmación oficial de la CGT sobre la medida. Aunque no avanzaron en detalles sobre qué novedades podría haber habido hoy, adicionales al decreto que habilita aumentos adicionales del 5% para las paritarias ya cerradas, confirmaron a este diario que el decreto no cerraba la oferta.

Las mismas fuentes dijeron a El Cronista que la cartelera laboral aún no tenía confirmado el llamado al paro. “No hubo ningún contacto aún en el que se nos oficializara la medida”, dijeron.

La versión desde Trabajo sobre los motivos del levantamiento de la reunión choca con la interpretación, exactamente inversa, que tienen al interior de la CGT sobre lo que ellos consideran fue una ausencia de señales claras del Ejecutivo para dar respuesta a los puntos planteados. Para los gremialistas existen discrepancias en el seno del Ejecutivo, entre quienes tenían ánimo para negociar y quienes ‘quieren ir a fondo contra los gremios‘. Eso es lo que no permitió una posición unificada y frustró el encuentro.