En el Congreso llovieron críticas de la oposición contra la decisión presidencial

El PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), el massismo y otros sectores opositores repudiaron ayer en el Congreso el veto del presidente Mauricio Macri a la ley de tope al aumento de tarifas que logró sanción definitiva en la madrugada de ayer por 37 votos a 30, tras una extensa sesión en el Senado.

A través de un comunicado, la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados expresó su "más enérgico repudio" a la decisión presidencial que dejó sin efecto la ley aprobada en ambas Cámaras. El bloque que conduce Agustín Rossi ponderó que el Congreso haya decidido aprobar la norma "para mejorar la calidad de vida de millones de familias argentinas que hoy se encuentran ahogadas por los excesivos tarifazos". Pero, observó: "una vez más Cambiemos gobierna de espaldas a los intereses de los argentinos, demostrando su insensibilidad ante uno de los mayores problemas que padece hoy el pueblo: las altas tarifas".

Por su parte, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, acusó a Macri de falta de patriotismo por tomar una decisión que le garantiza "grandes rentabilidades en sus propias empresas y las de sus amigos". "Mauricio Macri tiene intereses porque tiene empresas familiares metidas en el sector energético. No es patriota la actitud de Macri porque defiende sus propios intereses y decide tener grandes rentabilidades en sus propias empresas y las de sus amigos", remarcó en declaraciones a Radio 10. La legisladora massista advirtió que "los dos sectores que han ganado en Argentina son el financiero y el energético, y esto ha sido siempre en detrimento de todos los argentinos".

Agregó en este sentido que la industria energética fue el que colocó a Juan José Aranguren, ex CEO de Shell, a la cabeza del Ministerio de Energía para velar por los "intereses" de ese sector. "Que no me vengan con eso de que somos quienes quieren que a la Argentina le vaya mal. No hay argumentos", se quejó.

Por su parte, el senador Fernando "Pino" Solanas, uno de los que votó a favor de la norma, consideró que con el veto "el fraude se ha consumado". "El Presidente estafa a los argentinos en beneficio de las empresas extranjeras. El Estado tiene que defender a los consumidores. Los vetados no nos vamos a quedar quietos y seguiremos peleando contra el ajuste de Macri", agregó.

La diputada de Libres del Sur Victoria Donda catalogó a Macri como el "empleado del año de las empresas energéticas" y calificó de "injustificable que durante su gestión las tarifas de luz y gas hayan aumentado entre 1.300% y 1.800%".

En tanto, el jefe de bloque del Movimiento Evita en la Cámara baja, Leonardo Grosso, advirtió que la "respuesta" al veto presidencial se va a "hacer escuchar en la calle". "La Marcha Federal va a culminar en las puertas de la Casa Rosada, porque desde ahí están matando las esperanzas de las familias argentinas", concluyó.

El sanjuanino José Luis Gioja, hasta la intervención presidente del PJ a nivel nacional, apuntó: "Vetaron la ley que protegía a las familias, a las Pymes, a los jubilados. (El ministro de Hacienda, Nicolás) Dujovne, dijo que el costo para el país es de 115.000 millones de pesos. Yo le digo que la timba financiera costará 430.000 millones sólo en intereses de Lebac. ¡Basta de mentirle a la gente!", reclamó. "Estamos frente a un Presidente que camina al borde de la antidemocracia", agregó el diputado del PJ-FpV y ex gobernador de San Juan.