En dos encuentros, Dujovne explica la crisis a los inversores globales

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, avanzará en los próximos días en intentar seducir inversores y seguir estrechando lazos para mantener el apoyo internacional en los próximos años. Con ese objetivo, mantendrá entre hoy y el sábado una agenda propia en el marco de la cumbre de líderes del G20 que se llevará a cabo el 30 de noviembre y el 1ero de diciembre. Además de las reuniones pactadas desde su área, el ministro acompañará a Mauricio Macri en las bilaterales y encuentros que mantendrá el Presidente.

Los encuentros más importantes de Dujovne serán el jueves y viernes: el 29 de noviembre mantendrá reuniones bilaterales con el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, y con la reina Máxima de Holanda, y el 30 será el turno del secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, hombre clave en el apoyo internacional para que la Argentina accediera al préstamo del Fondo Monetario Internacional, el más grande dado desde el organismo a un país en toda su historia.

Dujovne ya se vio en más de una oportunidad este año tanto con el francés como con el norteamericano. Con Mnuchin, la última vez fue en Bali, Indonesia, el 12 de octubre, en medio de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial que se llevaron a cabo en esa playa paradisíaca de Asia.

También se habían visto poco antes en Washington, cuando el Gobierno fue a solicitar al Fondo la ampliación del préstamo stand-by que había dado a la Argentina en junio. En ese momento, si bien habían corrido rumores de que el Tesoro era el que iba a dar un préstamo al país y eso no ocurrió, el aval de Mnuchin fue clave para que se expandiera el préstamo desde los u$s 50.000 millones originales a los u$s 56.300 millones actuales.

Con 16,52% del total, Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario. Francia, también con peso en el organismo internacional, resulta otro actor clave.

Con el francés, Dujovne se había visto en julio en la reunión de Ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20 en Buenos Aires. En ese momento, Le Maire había expresado su respaldo al plan de reformas de Macri y también en el caso de que la Argentina necesitara implementar ciertos cambios en el programa original con el FMI, hecho que finalmente ocurrió poco después.

La agenda de Dujovne arranca hoy con uno de los eventos paralelos a la cumbre de líderes del G20. A las 14, en el Hotel Alvear, habrá un encuentro cerrado titulado "Investing in Argentina: The Road Ahead" (Invertir en la Argentina: el camino hacia adelante) en el que el ministro buscará seducir a inversores.

Mañana, dentro de otro de los "side-events", hay uno organizado por el Banco Mundial en el Centro Cultural Kirchner en el que Dujovne compartirá un desayuno con inversores. Un rato después se realizará el Foro Inversor, que reunirá a jefes de Estado y ministros de Finanzas del G20, organismos reguladores e instituciones financieras, además de a inversores. Luego vendrán las bilaterales del día: a las 10 tendrá una reunión con un representante del Banco de Inversión Europeo; a las 11:35 está previsto que se encuentre con Le Maire y a las 14, con la reina Máxima de Holanda.

A las 18:30 comenzará en el Centro de Exposiciones (CEC), al lado de la Facultad de Derecho, un encuentro de los ministros de Finanzas (y Hacienda) del G20, para terminar esa noche con una cena.

El viernes 30 será el turno de la bilateral con Mnuchin, en la que además de repasar la evolución de la economía desde que se amplió el préstamo del FMI, también discutirán sobre el cierre del G20 con Argentina frente a la presidencia.