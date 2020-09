En agosto, el superávit comercial fue de u$s 1436 millones

El superávit comercial de Argentina en agosto alcanzó los u$s 1436 millones, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), con lo que en el año acumula un saldo positivo de u$s 10.984 millones.

Sin embargo, este superávit está impulsado específicamente por el hundimiento de las importaciones y a pesar de la contracción significativa de las exportaciones. En agosto, los envíos al exterior cayeron 11,3% interanual hasta u$s 4938, mientras que las compras del extranjero se desplomaron 20,4% interanual hasta u$s 3502 millones.

Se trata de la misma tónica de los últimos meses. En lo que va del año, el saldo positivo es 41% mayor en términos interanuales, pero con factores similares a los que posibilitaron el superávit de agosto.

Las exportaciones acumulan u$s 37.229 millones, un 11,8% menos que los primeros ocho meses de 2019, mientras que las importaciones alcanzan apenas los u$s 26.245 millones, lo que representa un desplome de 23,8%. De hecho, ambas variables marcaron sus registros mínimos desde 2009, considerando siempre los primeros dos cuatrimestres de cada año.

Respecto a los países con los que Argentina intercambió, a pesar de los desplomes en general Brasil continuó siendo el principal socio comercial del país, con exportaciones por u$s 646 millones (-24,2%) e importaciones por u$s 777 millones (-16%), con lo que este mes el saldo con el país vecino fue negativo por u$s 131 millones.

No obstante, el intercambio con China tuvo cifras levemente inferiores, con exportaciones que alcanzaron u$s 604 millones (-10,8%) e importaciones que rondaron los u$s 738 millones (-16,2%), por lo que el saldo también quedó en rojo por u$s 134 millones.

