Economía y política Jueves 15 de Octubre de 2020

En Vaca Muerta, Alberto anunció un nuevo 'Plan Gas' para que petroleras inviertan u$s 5000 millones

El programa, que acota beneficios respecto al original, busca sustituir importaciones por u$s 5629 millones y generará un ahorro fiscal de u$s 1172 millones en 3 años. No hubo precisiones sobre las tarifas.