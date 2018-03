Vidal anunció exámenes toxicológicos para la Policía Bonaerense

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció hoy que ordenó que se realicen exámenes toxicológicos a todos los miembros de las fuerzas de seguridad "desde el ministro para abajo", incluidos los miembros de la Policía Bonarense.

"Todos los miembros de la Policía y funcionarios de Seguridad, desde el ministro hacia abajo se harán test toxicológicos. Un policía no esta exento del consumo. El que consume no puede portar un arma, no puede conducir el patrullero, no puede investigar a narcotraficantes", analizó.