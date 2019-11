En Uruguay, Fernández dijo que la economía esta "lejos de estabilizarse"

El presidente electo Alberto Fernández cruzó el Río de la Plata y pasó el día de ayer en Montevideo, donde mantuvo encuentros con el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez y el candidato del Frente Amplio a la presidencia, Daniel Martínez. De cara a fortalecer el Mercosur, y en un contexto regional agitado y con disidencias marcadas con algunos mandatarios latinoamericanos, el ex jefe de Gabinete buscó estrechar los lazos con el país vecino.

Por la mañana, temprano, Fernández fue recibido por Tabaré en la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes. Ambos se habían encontrado el pasado 7 de octubre en Buenos Aires, en las oficinas de la calle México del Frente de Todos. El uruguayo esta pronto a dejar su cargo. Uruguay transita su último periodo de la campaña electoral que se definirá en segunda vuelta el 24 de noviembre entre el oficialista del Frente Amplio Daniel Martínez y el candidato del Partido Nacional y favorito en las encuestas, Luis Lacalle Pou.

La visita de Fernández responde a una invitación que le había hecho el propio uruguayo en Buenos Aires y buscó respaldar sin adhesiones puntuales al candidato del Frente Amplio. El mandatario electo sostuvo que comparte con Tabaré "una mirada en común sobre la política y el continente" y que valora mucho lo que ha pasado en Uruguay con las presidencias sucesivas de Tabaré y José "Pepe" Mujica".

Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio que el 24 disputará el ballottage con Lacalle Pou, del Partido Nacional

Luego del encuentro matutino se trasladó a un restaurante de la capital uruguaya para almorzar con Martínez y ofrecer una conferencia de prensa conjunta. Allí dijo que la reunión fue "de amigos" y ambos dejaron en claro que tanto Argentina como Uruguay deberán tener relaciones bilaterales constructivas con todos los países de la región más allá de quién ostente la presidencia.

Consultado acerca de la economía argentina, Fernández consideró que esta "lejos de estabilizarse". "Esta contenida después del cepo feroz que puso (Mauricio) Macri. Estamos viviendo una ficción de tranquilidad. Confiamos en que poco a poco la vamos a ir estabilizando", agregó.

Sobre la posibilidad de que se aplique una "salida a la uruguaya" a la crisis de deuda, evaluó que la misma "es una alternativa" y "tiene que ver con la lógica de reperfilamiento que propone Macri y que Uruguay lo pudo hacer bien, pero que nosotros tenemos que ver. No necesariamente son las mismas situaciones".

"La intención es cumplir con las obligaciones de modo tal que no padezca la gente. Es el mayor esfuerzo que queremos hacer. La gente ha padecido mucho y no se le puede seguir pidiendo más ajuste porque no hay más espacio para ajustar", apuntó.