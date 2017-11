En Tucumán, Cristina criticó las reformas que pide el Gobierno

En su primer acto político luego de las elecciones que la consagraron senadora, Cristina Fernández de Kirchner apuntó ayer al Gobierno por los paquetes de reformas que impulsa en el Congreso. Desde Tucumán, la ex Presidenta advirtió que el oficialismo busca "envolver" a los dirigentes del PJ en "discusiones inútiles", en referencia al debate peronista en torno a su propia figura.

Al cerrar el Encuentro de Mujeres Peronistas del Norte Grande en la localidad tucumana de El Cadillal, la ex mandataria subrayó: "Nos quieren envolver en discusiones inútiles, entre nosotros, no le voy a dar el gusto a nadie. Que no me vengan con Cristina sí, Cristina no, venime con trabajadores sí o trabajadores no. No me jodan más".

"Ellos (por el gobierno de Cambiemos) nos quieren peleándonos entre nosotros. Conmigo no cuenten para eso", resaltó la senadora electa, al tiempo que consideró que las "ideas nuevas" del macrismo, en referencia al paquete de reformas, "son más viejas que la injusticia". Invitada a participar del encuentro por la ex senadora Beatriz Rojkés, esposa del ex gobernador José Alperovich, Cristina Kirchner habló del "régimen macrista", en el que, según dijo, "las normas no son las de la Constitución, ni las del Estado de derecho".

"Faltan apenas 20 días para que ingresen los nuevos legisladores ¿Qué es este apuro repentino de tratar todo? ¿Miedo a qué y a quién? si tienen la razón", señaló la ex Presidenta, que criticó las reformas laboral, impositiva y previsional que impulsa la Casa Rosada. "Son tres patas de un mismo proyecto que apunta a destruir derechos", completó.