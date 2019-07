En Parque Norte, Macri llamó a seducir indecisos con la tecnología

El retiro motivacional del oficialismo duró más de cuatro horas, en las que algunos de los principales candidatos de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta, mutaron hacia un discurso más duro contra el kirchnerismo. En Parque Norte, el cierre quedó en palabras suaves del presidente Mauricio Macri, quien arengó a los candidatos para que usen la tecnología, a fin de convencer indecisos de que los voten.

El encuentro tuvo su primer momento de color cuando el consultor Jaime Durán Barba apostó fuerte y dijo que esta es la elección “más” polarizada “del continente”. En consecuencia, no existiría una tercera alternativa por fuera de Macri o el Frente de Todos, de Cristina Fernández de Kirchner. Por consiguiente, consideró que la elección general podría definirse “en primera vuelta”. El ecuatoriano afirmó que la ex presidenta tiene “mucho más voto imposible” que el Presidente. Para Durán Barba, Cristina Fernández de Kirchner tiene 40% de voto imposible y Macri 25%.

Semejante optimismo no era compartido por la mayoría de los candidatos oficialistas. “Estamos unos puntitos abajo”, reconoció el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires. Pero luego recordó que en 2017, el entonces candidato oficialista Esteban Bullrich estaba unos puntos más abajo que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de las elecciones. Minutos antes, el asesor presidencial, José Torello, hasta puso cifras. “Me parece que perderemos por hasta 5 puntos a nivel nacional en las primarias”, comentó en el estacionamiento de Parque Norte. Otros se mostraban más optimistas como el secretario general del PRO, Francisco Quintana, quien resaltaba el “buen momento” que pasaba su espacio. A pesar de que muchos veían las PASO perdidas, todos coinciden en que la estabilidad macroeconómica de los últimos dos meses le está dando resultados electoralmente al presidente Mauricio Macri.

Lo otro que parece darle rédito al macrismo es polarizar contra el kirchnerismo. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, irrumpió con un discurso de alto voltaje al sostener que el Frente de Todos “tiene escondida a Cristina” o que “en cada declaración muestran la hilacha”. “Ayer nos vinieron a prepotear estos neok con una carpa al Obelisco”, disparó Larreta, contra la CTEP que intentó desplegar carpas en el centro. María Eugenia Vidal acotó luego “nos querían hacer vivir en Chernobyl para siempre” y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, criticó el “regalo de planes sociales y jubilaciones sin aportes”.

Al cierre, Pichetto subió con Macri y el senador peronista insistió en la brecha con el kirchnerismo. “Alberto Fernández no se enteró que en Venezuela hay una dictadura sangrienta que mató más de 7 mil personas. Su apreciación fue tenue y vaga”, sostuvo el precandidato a vicepresidente.

En cambio, el Presidente bajó un tono. Y se mostró más moderado y hasta por momentos cansino. Enumeró las obras que hicieron en estos años. Pero también reconoció la gravedad de la crisis que explotó en abril de 2018. “Tal vez fue el peor año que me tocó vivir en toda la vida. Me iba a dormir pensando como no caer en una crisis como en 2001”, mencionó. Y usó ese momento para resaltar que “crecimos como dirigentes”, en un guiño al apoyo del radicalismo, que acompañó a Macri en ese momento. También resaltó el aporte de Pichetto durante la crisis económica que derivó en un préstamo del FMI por u$s 57 mil millones.

El momento en que más subió el tono Macri fue para pedir que aprovechen esta era de “avances tecnológicos”. Su discurso estaba en línea con la campaña de redes sociales que lanzó Marcos Peña. “Salgan a mostrar convicción a quienes dudan”, pidió Macri. El objetivo del Gobierno es que cada “convencido” macrista identifique 10 indecisos y logre “convencerlos” de votar a Juntos por el Cambio.