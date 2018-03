En Nueva York, Malcorra dijo que habrá acuerdo con los fondos buitre

En plena negociación con los holdouts, la canciller Susana Malcorra viajó a Nueva York y ante ex funcionarios de Estados Unidos derrochó optimismo: "Creemos que hicimos una oferta justa y que será aceptada, y que es tiempo de cerrar el acuerdo".



La ministra de Relaciones Exteriores habló así ante el Council de Relaciones Exteriores, un think tank que dirigen entre otros la ex representante de Comercio de EE.UU., Carla Hills, y el ex secretario de Tesoro, Robert Rubin. El auditorio de más de 20 personas se interesó principalmente por la negociación con los holdouts, la relación del gobierno de Mauricio Macri con Estados Unidos e incluso le preguntaron dos veces si aspiraba a suceder a Ban Ki-Moon al frente de la ONU.



La canciller le dedicó más tiempo a las respuestas sobre la negociación con los fondos buitre. "Si hay voluntad, hay posibilidades... Lo aprendí en la ONU", sintetizó la ex jefa de Gabinete de Ban Ki-Moon. La ministra quiso mostrar optimismo un día después de que el fondo Aurelius Capital lanzara acusaciones contra el Gobierno y tensara la cuerda en plena negociación. En ese contexto, Malcorra aseveró que será "muy difícil" que los holdouts no acepten la oferta Argentina y añadió que "es cuestión de tiempo".



En busca de mostrar que la propuesta del Gobierno tiene apoyo de todos los actores políticos del país, la canciller llegó a afirmar que la propuesta a los holdouts será aprobada en el Congreso. "Tiene que pasar por nuestro parlamento, ya lo están hablando los legisladores y vamos a aprobarlo velozmente", indicó. En ese sentido, dijo que para la oposición y los gobernadores la negociación con los fondos "tiene que ser resuelta para que abra oportunidades financieras, en especial para el desarrollo de infraestructura en el país".



Durante la primera parte de la exposición, la canciller respondió las preguntas de la experta en Latinoamérica del Council, Shannon O‘Neil, quien preguntó sobre los cambios en la relación de Argentina con Estados Unidos, "en diferencia con el gobierno anterior que no tenía una relación cálida". Malcorra respondió que el gobierno no busca tener una "relación carnal" con EE.UU., si no diálogos maduros y destacó que la gestión de Barack Obama reconoció que la oferta de Macri ante los holdouts fue "razonable".



Cuando llegó el turno de las preguntas del público, el auditorio quiso saber en principio si la canciller reemplazaría a Ban Ki-Moon, quien finaliza su mandato el 31 de diciembre de 2016. Malcorra no cerró la puerta del todo. Sólo respondió que "ahora, tengo trabajo tiempo completo y estoy muy dedicada a eso" y resaltó, como en otras ocasiones, que "es tiempo para una mujer" al frente de la ONU.



Entre el público la escuchaban el presidente provisional del senado, Federico Pinedo, y el diputado Eduardo Amadeo. Ambos habían participado de un almuerzo en el Council de las Américas, en New York, con el senador peronista y hermano del gobernador de Salta, Rodolfo Urtubey, en el que defendieron las propuestas económicas del Gobierno e incluso el planteo ante los holdouts.



A esa misma hora, Malcorra se reunió con Ban Ki-Moon, y dejó de lado la negociación con los fondos buitre. Allí, la canciller llevó tres cartas del presidente Macri. El gobierno se comprometió con las misiones de paz de la ONU en Colombia, así como ofreció Cascos Blancos para ayudar a los refugiados de Siria. Además el Presidente confirmó que participará del acuerdo por el cambio climático, el 22 de abril, en París.