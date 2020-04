En Mendoza, estacioneros cobrarán solo el 70% de los salarios

La virtual parálisis que afecta a la mayoría de los sectores productivos, incluso aquellos habilitados a operar, sembró dudas sobre la continuidad del negocio tras la cuarentena.

Ayer se conoció un acuerdo entre la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines, y el Sindicato Unión Obrera Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento y Gomerías de Cuyo, que dispuso que se pagará el 70% de los salarios brutos no remunerativo a los trabajadores que no estén prestando servicios, sea por cuestiones sanitarias o económicas. Quienes sí se encuentren en funciones no sufrirán modificaciones.

El acuerdo se funda en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que hace referencia a esta alternativa en caso de fuerza mayor.

La Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro (Fecac) y el Sindicato Petrolero de Córdoba (Sinpecor) ya habían llegado a un acuerdo similar, y se abonará el 68% del salario bruto, más la antigüedad.

Por su parte, Fecra está buscando en la Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense un acuerdo similar con Soesgype. También hay negociaciones entre cámaras y sindicatos de comercio a nivel nacional.