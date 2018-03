El Gobierno colocó ayer u$s 1348,2 millones en Letes para dos instrumentos con vencimiento a 91 y 182 días, en la primera licitación del año para este tipo de títulos públicos, informó el Ministerio de Finanzas. "No hubo participación oficial", aseguró Luis Caputo.

El monto ofertado para los dos tipos de Letes alcanzó un valor nominal de

u$s 1708,6 millones.