En IDEA, los empresarios confían en una baja de la inflación, pero reclaman por las tasas

Con una economía que atraviesa una fuerte recesión y un clima político que lejos está de calmar la incertidumbre, comenzó el 54° Coloquio de IDEA en el hotel Sheraton de esta ciudad con más de 900 inscriptos, pero pocos nombres de peso del mundo empresario, a diferencia del año pasado.

Aunque el establishment es optimista por naturaleza y hay un amplio consenso de que el plan adoptado por el Gobierno para frenar la suba del dólar y, con ello, los precios, era la única salida posible, también coinciden que las tasas de interés deben bajar cuanto antes para evitar que queden en el camino muchas empresas, especialmente pymes. Con respecto a la inflación, a ninguno sorprendió el dato de septiembre oficializado por el Indec (6,5%) y la expectativa es que a partir de ahora la suba de precios comience a desacelerarse, con más fuerza a partir del año próximo.

“Es importante que baje la inflación. Creo que a medida que se estabilice la macroeconomía, va a ir bajando”, aseguró el presidente de IDEA y CEO de Ledesma, Javier Goñi. Con respecto a las tasas, el empresario se mostró expectante de que “el ministro Dante Sica –de Producción- nos dé la señal de que las tasas van a bajar, porque de otra manera, el escenario es muy complicado”.

Para Eduardo Paladini, director del frigorífico que lleva su nombre, “la inflación va a ir bajando, pero recién en 2019”. El empresario señaló que tuvieron un septiembre con una caída del 15% en las ventas, que pudieron contrarrestar, en parte, con la exportación, y que le preocupa mucho el clima social hacia fin de año. Sobre las tasas, remarcó que “son prohibitivas” y que “atentan contra la inversión”, pero que “las empresas grandes están protegidas; las pymes son el problema”.

Por su parte, el presidente de Shell, Teófilo Lacroze, cree que se llegó al pico de inflación en septiembre y que “a partir de octubre, el dato va a mejorar”. Con respecto al precio de los combustibles, el empresario afirmó que “siguen retrasados”, que todavía tienen que compensar el aumento del petróleo y la devaluación, pero que “la decisión de seguir subiendo los precios dependerá de encontrar el equilibrio entre compensar ese costo y no seguir perdiendo ventas”, que ya comenzaron a resentirse no sólo en gasoil, sino también en la nafta. Lacroze fue uno de los empresarios que no pudo arribar a Mar del Plata en avión por el mal clima. Sin poder aterrizar en esta ciudad, volvió a Capital Federal y agarró un auto. Otros directamente no llegaron.

“El secreto es que la devaluación no se pase a los precios. Si una parte de esa suba del dólar no se traslada, habrá una mejora de competitividad”, sostuvo el responsable en la Argentina de la consultora Spencer Stuart y director de la citrícola San Miguel, Pablo Taussig. Coincidió con sus pares en que la recesión ayudará a que baje la inflación y que ya en octubre y noviembre se verán cifras más alentadoras. Pero también planteó la necesidad de que bajen las tasas cuanto antes, ya que, “si no, los tribunales no van a dar abasto con las convocatorias de las empresas”. “Nada puede funcionar con estas tasas”, enfatizó el ex presidente de la Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE).

¿Cómo van a seguir produciendo las empresas con estos costos de financiamiento?, se le preguntó al vicepresidente Pymi de la UIA y dueño de Sinteplast, Miguel Angel Rodríguez. Y el empresario fue contundente: “Eso me gustaría saber a mí. Esto se achica con menos empresas. Las que ya tenían problemas en el primer cuatrimestre son las que están cerrando hoy”.

Con respecto a la inflación, Rodríguez afirmó que “la caída del mercado sumado a la sequedad de dinero le pone coto a los precios”, por lo que consideró que esta recesión hará bajar la inflación. La reactivación llegará, según él, a partir de abril del 2019. El CEO de Ernst & Young (EY), Eduardo Coduri, se mostró dubitativo respecto de cuándo llegará el rebote. “Todavía no está claro; hay mucha incertidumbre por los datos de inflación y por las tasas”, remarcó.

Sobre el costo del financiamiento, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, señaló que si bien “la actividad está resentida y las tasas no ayudan, era el mal menor”. “Todos queremos que bajen cuanto antes, pero tenemos que garantizar la estabilidad. No podemos aplicar un torniquete y el anticoagulante a la vez”, planteó Lacunza, quien llegó a Mar del Plata sólo por unas horas, para acompañar a la gobernadora María Eugenia Vidal, invitada a la cena de apertura del coloquio.