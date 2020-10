En IDEA, Solá pidió terminar con las divisiones regionales por Venezuela

El canciller Felipe Solá afirmó hoy que América Latina se encuentra actualmente "muy dividida" por las diferencias que tienen los países de la región respecto a la situación política de Venezuela, y advirtió que esa situación llevó a dejar de lado "una agenda de integración muy importante". Además, Solá remarcó que el mundo pospandemia “todavía no existe”, pero indicó que “todos queremos que se termine porque es el elemento central del freno al desarrollo económico”.

El canciller se refirió al escenario político y económico mundial en plena pandemia y a la agenda del gobierno de Alberto Fernández en materia de relaciones internacionales al exponer esta mañana en el marco del 56° Coloquio de IDEA, donde previamente también fue orador el propio Presidente.

"América Latina está muy dividida. Se dejó de lado una agenda de integración que era muy importante. Esos valores que era un activo importantísimo", indicó el funcionario durante su discurso. Y añadió: "el único factor que divide a esos países es qué piensan sobre Venezuela".

“¿Quién instaló que por esa razón uno es amigo o enemigo de otro amigo americano?", preguntó casi a modo de reproche y manifestó que "Argentina tiene que insistir con el Mercosur" ya que "esa es su mejor decisión desde el punto de vista comercial".

Acto seguido, el titular de la cartera de relaciones internacionales sostuvo la necesidad de “mantener la mejor relación posible con Europa y Estados Unidos”.

Respecto al escenario generado por la pandemia, Solá afirmó que desde el Gobierno “hacemos lo que podemos”. “Una parte de nuestra economía ha seguido funcionando y otra parte depende del trabajo de personas que por cuidado están en sus casas. Mientras exista una pandemia, esa es una limitación para los trabajadores y para el futuro. El verdadero futuro será cuando no tengamos más pandemia”, agregó.

Por último, el funcionario remarcó que dedica la mayor parte de su tiempo a buscar la manera de que la Argentina aumente sus exportaciones, lo que no es una tarea sencilla porque “el resto de los países se han cerrado y no quieren discutir sus propios superávits”.

Como parte del mismo espacio, previamente disertó en el Coloquio la ex canciller Susana Malcorra, quien consideró que como parte de los desafíos en el marco del horizonte pospandemia “los argentinos tenemos que tomar la decisión de cambiar” y remarcó que ello supone “una redistribución de los poderes” para dar respuesta a los problemas sociales como la pobreza.

En la misma línea, la ex funcionaria de la administración de Mauricio Macri reclamó “bajar el nivel de crispación” de la sociedad porque, según alertó, “nada puede lograrse si no lo hacemos”. “Tenemos que ser corresponsables en ese sentido porque una sociedad crispada no decide bien, no funciona así”.