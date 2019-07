En EEUU, los políticos no convalidan el optimismo de los mercados hacia el país

El círculo rojo vinculado con la Argentina en Nueva York y Washington no escapa a las especulaciones electorales. Pero, el mercado financiero y los analistas políticos norteamericanos difieren en las conclusiones. En Wall Street se celebra aún la doble combinación de los lanzamientos de la fórmula oficial Macri-Pichetto y la de Fernández-Fernández.

El mundo financiero celebra la fortaleza del binomio oficialista para mantener votos, pero también su potencialidad para otorgar mayor gobernabilidad a un futuro gobierno de Macri. Por otra parte, dan por descontado que Alberto Fernández, llegado el caso, será independiente de Cristina Kirchner, y no podrían repetirse los extremos de la gestión de la ex presidenta.

Del otro lado, en el círculo rojo político, que abarca a los think tanks e incluso al Gobierno, no creen ver un escenario de moderación per se con la nominación del ex jefe de Gabinete de CFK. "Cristina sigue siendo la misma", "Estamos seguros de lo que hará Macri; no sabemos qué hará Alberto Fernández", "Queremos dialogar con todos".

Son opiniones que pudo recoger El Cronista, quejunto a otros medios participó de diversos encuentros con referentes en el marco de una invitación de la Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina.

"El mercado está jugado a 55% de chance que gana Macri. De todos modos, 800 puntos de riesgo país no es Macri ganador", relatan en un banco internacional. En Nueva York, advierte, los inversores están muy al tanto de las encuestas: "Están esperando todos qué sucede en las PASO".

Un reflejo del optimismo en Wall Street, afirman, son los niveles récord de acciones, la apreciación del peso y la caída sostenida del riesgo país. También las colocaciones como las de YPF, Pampa y la de ON de Telecom, con tasas inferiores a la de bonos soberanos.

No obstante, advierten que los resultados de las primarias podrían desencadenar otro write-off de posiciones argentinas que generen "rocanrroll" con el dólar.

Del lado de las expectativas positivas, advierten que la economía ha empezado a crecer, y que, tras un largo período recesivo (mayor al esperado) la salida sea más potente que la prevista. Y que hay un control de la inflación que progresa.

¿Y qué sucedería si ganase la dupla Fernández? La mirada del sector financiero es, en estos momentos, que no mucho. "Creen que habrá unos meses de turbulencia, pero que, cuando se aclare el panorama, no habrá mucha voluntad ni posibilidad de hacer locuras", arriesgan.

Hay una serie de datos que los alientan. Según confían aquí, los contactos de referentes del Frente por Todos con el mundo financiero se han multiplicado.

Tras las reuniones de los referentes opositores con directivos del FMI en Buenos Aires, por ejemplo, miembros de la mesa chica del "fernandismo" están recorriendo instituciones financieras para tomar contacto con bancos de inversión. Opinan y escuchan, relataron aquí.

En cambio, los analistas políticos son más cautos y temerosos. "No hay nada de maduración, de esa idea de pesos y contrapesos. Aquí no se acepta la idea de que son todos peronistas y que por eso recortaron posiciones extremas", dijo, escéptico, el titular de un think tank enlace de los analistas con el sector privado por donde pasaron para explicar sus posiciones los representantes de todas las fuerzas contendientes.