En EE.UU. hablaron del regreso de la convertibilidad y el repudio fue total

La sombra de una nueva "convertibilidad" del peso con el dólar agregó ayer incertidumbre en el mercado, en un contexto de una incapacidad del Gobierno para domar el precio de la divisa, la variable más sensible de la política. Unos párrafos de una entrevista de Fox News al director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, bastaron para reabrir un debate, cuando no especulaciones, acerca de la posibilidad de un regreso a la receta que instrumentó Domingo Cavallo en los albores de los ´90.

"Como aprendimos, la única forma del salir del dilema de la Argentina es establecer una junta monetaria (currency board), el peso se vincula con el dólar, pero se puede crear un nuevo peso único. No hay creación de dinero a menos que tengas una reserva en dólares detrás de esto", dijo Kudlow. El "Tesoro está profundamente involucrado" en un proceso que situó en el marco de las negociaciones con el FMI.

De inmediato, cuando las declaraciones en la Fox se viralizaban y la cotización del dólar ya superaba los $ 40, al unísono el Banco Central y el Ministerio de Economía lo desmintieron y aseguraron que la cuestión no forma parte de las negociaciones con el Fondo. A esa misma hora, los funcionarios encabezados por Ricardo Cardarelli se reunían con técnicos de Economía en el Palacio de Hacienda para avanzar en el nuevo acuerdo. Economía sigue considerando que la semana que viene lograrán un acuerdo con el organismo.

Anoche, el Gobierno celebraban una opinión atribuida al Departamento del Tesoro de los EE.UU.: "Apoyamos el trabajo continuo con el FMI sobre reformas monetarias y fiscales, incluyendo una fuerte política monetaria que reducirá de manera confiable la inflación y las tasas de interés y restablecerá la confianza en la economía en el corto plazo", sostiene la declaración con la que Economía desestimó cualquier otra vía que la mesa con el Fondo.

De hecho, el presidente Mauricio Macri mantiene conversaciones con los líderes de los países con votos decisivos en el directorio del organismo para lograr una ampliación de los desembolsos del stand-by, e incluso ampliar las sumas a disposición del país. El programa en vigencia que está en "reformulación" es de u$s 50.000 millones, de los cuales ya desembolsó u$s 15.000 millones.

Las desconcertantes declaraciones de Kudlow incluyen juicios novedosos como la posibilidad del regreso a un tipo de cambio fijo, que no figura en ninguno de los papeles de trabajo con el país.

En cualquier caso, el regreso a un régimen de "currency board", como el que planteó el asesor de Trump despertó críticas unánimes en todo el arco de analista, basadas en cuestionamientos tanto a la pérdida de la soberanía hasta la eliminación del BCRA.

La mayoría de los economistas se ubicaron técnicamente en contra por la falta de divisas para poder instrumentar un plan de ese tipo. Según José Luis Espert, además, una dolarización "para que sea irreversible, habría que ponerla en la Constitución diciendo ´se elimina la moneda nacional y la Argentina adopta al dolar USA´. De hecho, en las postrimerías de la convertibilidad, en 1999, la política debatió si el abordaje de la dolarización -como lo hizo luego Ecuador-, no sería una salida. El gobierno de los EE.UU. llegó a considerar la medida y funcionarios de la embajada en Buenos Aires sostuvieron consultas con analistas al respecto.

Diego Giacomini, economista Jefe de E&R provocó con que, "si con Convertibilidad a finales los ´90 hubo tres años de recesión y deflación con un Estado del 25% PBI, se imaginan ahora con uno del 45%??!!". También el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen rechazó la idea, aunque advirtió que, "evidentemente,. alguien trabaja en esta idea (en EE.UU.) Si dolarizamos sin resolver problemas estructurales vamos a tener una perdida absoluta de competitividad e iremos a un estancamiento económico. No es la solución".

Carlos Rodríguez también se opuso porque "no puede dolarizarse el que no tiene dólares, y nosotros no tenemos suficientes dólares. Además, la dolarización no resuelve problemas fiscales o estructurales". Luciano Cohan, de Elypsis, sentenció que "el único concepto económico en el que no hay grieta en la Argentina es en que dolarizar la política monetaria es una pésima idea. Incluso su versión menos extrema -la caja de conversión-, también es mala".