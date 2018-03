En Córdoba, Macri dijo a los gobernadores que habrá fondos si hacen las cosas bien

En medio de los reclamos de los gobernadores por los fondos coparticipables, Mauricio Macri aprovechó ayer su visita a Córdoba para hacer una advertencia a la provincias: sólo recibirán dinero aquellos mandatarios que "hagan las cosas bien". Y como si fuera poco, el Presidente se comprometió a transferir más de $15.000 en concepto de obras a la provincia mediterránea, tras encabezar allí la primera reunión de Gabinete fuera de Buenas Aires junto al gobernador peronista disidente Juan Schiaretti.

En rueda de prensa junto al cordobés, Macri puso como ejemplo a esta provincia por ser "una de las que mejor se ha administrado" pese a considerar que fue discriminada por "no alinearse" con el Gobierno kirchnerista. El anuncio de la transferencia de dinero para obras de infraestructura y viviendas llega a pocas horas de la reunión que se hará hoy entre once mandatarios del PJ y el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Los gobernadores le pedirán un desembolso de más de $ 9.000 millones que corresponden a certificados de obra pública retrasados. Y reclamarán la devolución del 15% de los fondos provinciales que retiene el Estado, tal y como dictaminó la Corte Suprema en un fallo favorable a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, tal como lo resolvieron hace cinco días en una cumbre en San Juan, enojados por la transferencia de fondos que Nación le hizo a la Ciudad correspondientes a parte del traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña. Macri derogó el pasado 13 de febrero el decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner horas antes de dejar el poder, que obligaba al Estado a devolver el 15 % de la masa de impuestos nacionales retenida a las provincias, al considerar que compromete el presupuesto asignado a la Seguridad Social.

En ese marco, el Presidente advirtió que "no se puede asistir al que no haga las cosas bien". Al ser consultado sobre cambios en la distribución de fondos provinciales, Macri aseguró que se trata de "una vieja deuda pendiente", aunque sostuvo que "siempre aparece como algo muy difícil de resolver porque suma 140 lo que tiene que ser 100". Y continuó: "El desafío del país es el federalismo. Es importante que quede claro: no puede ser que se asista al que no hace las cosas bien. Córdoba es una (de las) provincias que mejor se han administrado en los últimos años, mas allá de algunas discriminaciones que hubo en el pasado por no alinearse con ex gobierno nacional. Uno tiene que apoyar al que quiere crecer y hace las cosas bien", clamó.

Con todo, la elección de Córdoba para el inicio de las reuniones de Gabinete conjunta entre ministros nacionales y provinciales responde también a motivos políticos: Macri logró en la provincia el 71% de los votos durante la segunda vuelta contra el candidato kirchnerista Daniel Scioli. En sintonía, Schiaretti fue el primer gobernador que adhirió a la emergencia en seguridad declarada a nivel nacional y apoyó de manera pública la norma que autoriza el derribo de aviones para la protección del espacio aéreo. Ayer, el gobernador dijo que fue "un día histórico" para la provincia y lo elogió por romper el "cepo institucional".

En la reunión, Nación anunció los proyectos a realizar en la provincia. Se detalló un plan de obras viales por 13.000 millones de pesos y se aportará para las obras de saneamiento cloacal urbano. También se prevé inversiones por 2000 millones de pesos para erradicar 500 ranchos, urbanizar 4000 lotes para vivienda y urbanizar 10 villas. También se otorgará a la provincia de Córdoba los avales necesarios para pueda acceder al financiamiento internacional, destinado a la construcción de gasoductos troncales.

Durante la conferencia, Macri también afirmó que la modificación del impuesto a las ganancias se tratará en marzo, cuando "arranquen" las sesiones ordinarias del Congreso.